На Прикарпатье выявили опасную игрушку: Госпродпотребслужба изымает товар из обращения

10:35, 24 ноября 2025
Экспертиза показала — товар может быть опасен для детей.
Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области сообщило о выявлении опасной детской игрушки во время плановой проверки одного из магазинов на Прикарпатье.

Во время проверки специалисты управления отобрали образец мягкой игрушки «Утка с утенком» BL-22043C, размером 35 см. На изделии была указана дата изготовления — август 2024 года, штрихкод: 2501000080507. Страна производства — Китай. Образец направили на экспертизу в ГП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

По результатам лабораторных испытаний установлено, что игрушка не соответствует требованиям безопасности. Нарушения выявили:

  • по пункту 5.1 — несоответствие маркировки,
  • по пунктам 7.1 и 7.2 ДСТУ EN 71-1:2019 «Безопасность игрушек. Часть 1. Механические и физические свойства» — отрицательные результаты испытаний на растяжение, что может представлять риск удушения или асфиксии для ребенка.

На основании оценки риска установлено, что эта продукция представляет «серьезный уровень угрозы» для потребителей.

Субъекту хозяйствования предоставили решение о применении ограничительных (корректирующих) мер — товар должны изъять из обращения.

дети Госпродпотребслужба

