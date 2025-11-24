Бронь без обліку — нікчемна: суд у Запоріжжі зупинив незаконне вручення повістки

Після розгляду матеріалів суд визнав дії ТЦК щодо вручення повістки протиправними.

Вручення повістки для відправки без належно оформленого військово-облікового документа визнається незаконним. Такого висновку дійшов Запорізький окружний адміністративний суд у справі №280/6970/24. Мова йде про працівника паливно-енергетичного комплексу, яке Міністерство енергетики України визначило підприємством критично важливим під час воєнного стану.

Позивач, керівник юридичного департаменту цього підприємства, звернувся до суду з вимогою визнати протиправними дії та бездіяльність представників ТЦК. Як з’ясувалося під час розгляду справи, він неодноразово звертався до територіального центру комплектування з заявами про взяття на облік та заміну тимчасового посвідчення на військово-обліковий документ. Прийняли ці звернення лише з другої спроби, причому процес видачі документа відбувався з порушенням встановленого порядку.

19 липня 2024 року під час чергового звернення щодо заміни тимчасового посвідчення позивачу примусово вручили повістку без номера, підпису й печатки, але з наказом з’явитися наступного ранку з особистими документами та речами. У вимогах посадовців навіть не було пояснення щодо мети негайного виклику до центру комплектування. Юрист, який був заявником, одразу усвідомив грубе порушення своїх прав. Подібний підхід суперечив вимогам урядової Постанови №560, яка визначає порядок дій ТЦК при призові та обліку.

Суд встановив, що на момент вручення повістки позивач не мав документа, який підтверджував би взяття на облік, і не був внесений до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Крім того, як працівник критично важливого підприємства, він підлягав бронюванню від мобілізації згідно з Порядком, затвердженим урядовою Постановою №76. Доказом цього став витяг результатів бронювання, що підтверджує обов’язок державних органів оформити військово-обліковий документ встановленого зразка для реалізації права на відстрочку від призову.

Матеріали справи засвідчили недотримання процедур зі сторони центру комплектування: заяви про взяття на облік і заміну тимчасового посвідчення, а також витяг із Порталу «Дія», що підтверджує факт бронювання. Безпідставне вручення повістки порушує законодавство про відстрочку осіб, заброньованих на критично важливих підприємствах. Суд також звернув увагу на те, що військово-обліковий документ одночасно забезпечує конституційні права громадянина, зокрема можливість працевлаштування, навчання, відрядження, зміну місця проживання та бронювання під час мобілізації. У той же час ТЦК не надав жодних пояснень і не виконав документи, витребувані судовою ухвалою, що свідчить про бездіяльність посадовців.

Розглядаючи позов, суд підкреслив, що облік необхідно вести на підставі паспорта та військово-облікових документів, а повістка повинна містити обов’язкові реквізити: реєстраційний номер, військове звання та інформацію про наказ на призов. Проте, у цьому випадку позивачу вручили документ, що не відповідав встановленій формі: повістка не була підписана керівником центру комплектування, не містила печатки і реквізитів наказу. По суті, йому видали листок паперу, який намагалися використати як інструмент для негайного призову відповідно до повістки.

Коли статус є, а захисту немає

Після розгляду матеріалів суд визнав дії ТЦК щодо вручення повістки протиправними. Крім того, відповідача зобов’язано утриматися від будь-яких дій, спрямованих на призов позивача, і видати належний військово-обліковий документ. Це рішення гарантує дотримання прав, пов’язаних із працевлаштуванням та бронюванням під час воєнного стану.

Запорізька історія наочно демонструє: без документального підтвердження броні працівники залишаються в правовому вакуумі. Відсутність належного документа робить будь-яке бронювання формальною процедурою без юридичної сили. У цьому випадку суд зафіксував, що позивача намагалися мобілізувати навіть без постановки на облік.

Суд також наголосив на чітко визначених процедурах: підприємства критично важливого значення подають списки працівників для бронювання, а центри комплектування зобов’язані оформлювати витяги з наказів або інші документи встановленої форми для підтвердження взяття на облік. Без такого документа статус заброньованого юридично не має значення, а внесення до списку без підтвердження не гарантує захисту від мобілізації. ТЦК повинен видавати документ встановленого зразка з усіма реквізитами: номером наказу, датою, підписами уповноважених осіб і печатками. Вручення має відбуватися під розписку, що створює доказ взяття на облік. Підприємство, яке подало список заброньованих працівників, має контролювати, щоб працівники отримали відповідні документи. Лише виконання обох умов робить бронь юридично значущою.

Рішення підкреслює: ТЦК зобов’язані дотримуватися процедури документального оформлення, а не лише вести списки військовозобов’язаних. Повістка, вручена без належного документа, не має законних підстав. Для підприємств рішення має практичне значення: вони можуть вимагати від центру комплектування не лише внесення працівників до списку броньованих, а й юридичного оформлення облікових документів, що забезпечує реальний захист від неправомірних викликів.

Суд чітко наголосив: видача облікових документів – важлива функція, передбачена законодавством. Відмова або затримка у їх видачі може бути визнана порушенням прав військовозобов’язаних. Таким чином, справа демонструє: державний контроль мобілізаційних процесів залишається дієвим навіть у воєнний час. «Бронь» – не лише адміністративний акт, а юридично значущий статус, який має бути підтверджений документально. Прецедент встановлює стандарт: заброньованими є лише ті особи, які мають належно оформлений документ, а не ті, що зазначені у списку підприємства.

Це рішення показує, як юридична система забезпечує законність мобілізаційних процесів та захищає права осіб, на яких поширюється бронювання на критично важливих підприємствах. Документальний процес є ключовим елементом механізму бронювання, а контроль за його виконанням – обов’язком не лише ТЦК, а й підприємств, котрі ініціюють бронювання своїх працівників.

