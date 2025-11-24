Бронь без учета – ничтожна: суд в Запорожье остановил незаконное вручение повестки

После рассмотрения материалов суд признал действия ТЦК по вручению повестки противоправными.

Вручение повестки для отправки без надлежаще оформленного военно-учетного документа признается незаконным. К такому выводу пришел Запорожский окружной административный суд в деле №280/6970/24. Речь идет о работнике топливно-энергетического комплекса, который Министерство энергетики Украины определило как предприятие, критически важное на период военного положения.

Истец, руководитель юридического департамента этого предприятия, обратился в суд с требованием признать противоправными действия и бездействие представителей ТЦК. Как выяснилось во время рассмотрения дела, он неоднократно обращался в территориальный центр комплектования с заявлениями о постановке на учет и замене временного удостоверения на военно-учетный документ. Эти обращения приняли лишь со второй попытки, причем процесс выдачи документа происходил с нарушением установленного порядка.

19 июля 2024 года во время очередного обращения по поводу замены временного удостоверения истцу принудительно вручили повестку без номера, подписи и печати, но с приказом явиться на следующее утро с личными документами и вещами. В требованиях должностных лиц даже не было объяснения цели немедленного вызова в центр комплектования. Юрист, являвшийся заявителем, сразу понял грубое нарушение своих прав. Подобный подход противоречил требованиям правительственного Постановления №560, определяющего порядок действий ТЦК при призыве и учете.

Суд установил, что на момент вручения повестки истец не имел документа, подтверждающего постановку на учет, и не был внесен в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Кроме того, как работник критически важного предприятия, он подлежал броннированию от мобилизации согласно Порядку, утвержденному Постановлением №76. Доказательством стал предоставленный суду выписной документ о результатах бронирования, подтверждающий обязанность государственных органов оформить военно-учетный документ установленного образца для реализации права на отсрочку от призыва.

Материалы дела засвидетельствовали несоблюдение процедур со стороны центра комплектования: заявления о постановке на учет и замене временного удостоверения, а также выписка из портала «Дия», подтверждающая факт бронирования. Беспочвенное вручение повестки нарушает законодательство об отсрочке для лиц, забронированных на критически важных предприятиях. Суд также указал, что военно-учетный документ одновременно обеспечивает конституционные права гражданина, в частности возможность трудоустройства, учебы, командировок, смены места проживания и броннирования во время мобилизации. В то же время ТЦК не предоставил никаких пояснений и не выполнил документы, истребованные судебным определением, что свидетельствует о бездействии должностных лиц.

Рассматривая иск, суд подчеркнул, что учет необходимо вести на основании паспорта и военно-учетных документов, а повестка должна содержать обязательные реквизиты: регистрационный номер, воинское звание и информацию о приказе на призыв. Однако в этом случае истцу вручили документ, не соответствующий установленной форме: повестка не была подписана руководителем центра комплектования, не содержала печати и реквизитов приказа. По сути ему выдали листок бумаги, который пытались использовать в качестве инструмента для немедленного призыва в соответствии с повесткой.

Когда статус есть, а защиты нет

После рассмотрения материалов суд признал действия ТЦК по вручению повестки противоправными. Кроме того, ответчика обязали воздержаться от любых действий, направленных на призыв истца, и выдать надлежащий военно-учетный документ. Это решение гарантирует соблюдение прав, связанных с трудоустройством и бронированием во время военного положения.

Запорожская история наглядно демонстрирует: без документального подтверждения брони работники остаются в правовом вакууме. Отсутствие надлежащего документа делает любое бронирование формальной процедурой без юридической силы. В данном случае суд зафиксировал, что истца пытались мобилизовать даже без постановки на учет.

Суд также подчеркнул четко определенные процедуры: предприятия критически важного значения подают списки работников для бронирования, а центры комплектования обязаны оформлять выписки из приказов или другие документы установленной формы для подтверждения постановки на учет. Без такого документа статус забронированного юридически не имеет значения, а внесение в список без подтверждения не гарантирует защиту от мобилизации. ТЦК должен выдавать документ установленного образца со всеми реквизитами: номером приказа, датой, подписями уполномоченных лиц и печатями. Вручение должно происходить под роспись, что создает доказательство постановки на учет. Предприятие, подавшее список забронированных работников, должно контролировать, чтобы сотрудники получили соответствующие документы. Только выполнение обеих условий делает бронь юридически значимой.

Решение подчеркивает: ТЦК обязаны соблюдать процедуру документального оформления, а не просто вести списки военнообязанных. Повестка, врученная без надлежащего документа, не имеет законных оснований. Для предприятий решение имеет практическое значение: они могут требовать от центра комплектования не только внесения работников в список забронированных, но и юридического оформления учетных документов, что обеспечивает реальную защиту от неправомерных вызовов.

Суд четко указал: выдача учетных документов – важная функция, предусмотренная законодательством. Отказ или затягивание их выдачи может быть признано нарушением прав военнообязанных. Таким образом, дело демонстрирует: государственный контроль мобилизационных процессов остается действенным даже во время войны. «Бронь» – не просто административный акт, а юридически значимый статус, который должен быть подтвержден документально. Прецедент устанавливает стандарт: забронированными являются только те лица, которые имеют надлежащим образом оформленный документ, а не только включены в список предприятия.

Это решение показывает, как юридическая система обеспечивает законность мобилизационных процессов и защищает права лиц, на которых распространяется бронирование на критически важных предприятиях. Документальный процесс является ключевым элементом механизма бронирования, а контроль за его выполнением – обязанность не только ТЦК, но и предприятий, которые инициируют бронирование своих работников

Автор: Валентин Коваль

