Україна та США підготували оновлений рамковий документ миру

США та Україна узгодили нові положення мирного документа — переговори тривають.

За підсумками переговорів у Женеві Україна та США доопрацювали й оновили рамковий документ щодо миру. Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій на сайтах Президента України та Білого дому.

«Обидві сторони визнали консультації вкрай продуктивними. Обговорення продемонстрували суттєвий прогрес в узгодженні позицій та визначенні чітких подальших кроків. Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру», – йдеться в заяві.

Українська делегація висловила вдячність США та особисто президенту Дональду Трампу за зусилля щодо завершення війни й збереження життів.

Найближчими днями робота над спільними пропозиціями триватиме в інтенсивному режимі за тісної координації з європейськими партнерами.

Важливо, остаточні рішення щодо документа ухвалюватимуть президенти України та США.

