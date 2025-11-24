Украина и США подготовили обновленный рамочный документ мира

США и Украина согласовали новые положения мирного документа — переговоры продолжаются.

По итогам переговоров в Женеве Украина и США доработали и обновили рамочный документ о мире. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайтах Президента Украины и Белого дома.

«Обе стороны признали консультации крайне продуктивными. Обсуждения продемонстрировали существенный прогресс в согласовании позиций и определении четких дальнейших шагов. Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир. По итогам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ о мире», – говорится в заявлении.

Украинская делегация выразила благодарность США и лично президенту Дональду Трампу за усилия по завершению войны и сохранению жизней.

В ближайшие дни работа над совместными предложениями будет продолжаться в интенсивном режиме при тесной координации с европейскими партнерами.

Важно, что окончательные решения по документу будут принимать президенты Украины и США.

