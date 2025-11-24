  1. Суспільство

Шок серед ночі: у 8-річної дитини раптово стався інсульт — нейрохірурги на Полтавщині зробили неможливе

09:06, 24 листопада 2025
Розболілася голова вночі: на Полтавщині нейрохірурги врятували 8-річного хлопчика, у якого стався інсульт
Шок серед ночі: у 8-річної дитини раптово стався інсульт — нейрохірурги на Полтавщині зробили неможливе
Фото: Полтавська обласна клінічна лікарня імені М.В. Скліфосовського
У Полтавській обласній клінічній лікарні імені М.В. Скліфосовського врятували восьмирічного хлопчика з Київщини, який гостював у родичів на Полтавщині. Дитину серед ночі спіткали різкий головний біль та симптоми, характерні для тяжкого інсульту — випадок, який у дитячому віці трапляється вкрай рідко.

За словами батька, хлопчик прокинувся з різким болем у голові та онімінням лівої руки й ноги. Родина оперативно викликала «швидку». У кластерній лікарні провели КТ та підготували дитину до транспортування в Полтаву.

«Це було дуже страшно, але ми довірилися лікарям. Я дуже вдячний нейрохірургам за таку складну операцію і шанс на повноцінне життя для мого сина», — розповів батько хлопчика, військовослужбовець.

У Полтаві дитині терміново зробили МРТ у ангіорежимі, яке показало тромбоз судини головного мозку. У дитини не працювала ліва рука і нога, була асиметрія обличчя, порушення погляду та чутливості — класичні ознаки тяжкого інсульту. Незважаючи на дитячий вік, інсульт має однакові симптоми, як і у дорослих.

Стан був критичним. Лікарі наголосили: без негайного втручання дитині загрожувала важка інвалідизація або навіть смерть.

Консиліум нейрохірургів визначив: у дитини ішемічний інсульт і якщо не видалити тромб негайно, то набряк головного мозку неминучий. Розглядали три можливі тактики лікування, але лише одна давала реальний шанс на здорове відновлення — механічна тромбектомія, коли тромб із судини головного мозку видаляють спеціальним катетером через стегнову артерію.

Після втручання хлопчика спершу перевели до реанімації, а згодом — до неврологічного відділення.

Нині стан хлопчика значно покращився: він розмовляє та вільно рухається.

