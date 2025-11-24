Шок среди ночи: у 8-летнего ребенка внезапно случился инсульт — нейрохирурги на Полтавщине сделали невозможное

Разболелась голова ночью: нейрохирурги спасли 8-летнего мальчика, у которого произошел инсульт

В Полтавской областной клинической больнице имени М.В. Склифосовского спасли восьмилетнего мальчика из Киевщины, который гостил у родственников на Полтавщине. Ребенка среди ночи настигла резкая головная боль и симптомы, характерные для тяжелого инсульта — случай, который в детском возрасте встречается крайне редко.

По словам отца, мальчик проснулся с резкой болью в голове и онемением левой руки и ноги. Семья оперативно вызвала «скорую». В кластерной больнице провели КТ и подготовили ребенка к транспортировке в Полтаву.

«Это было очень страшно, но мы доверились врачам. Я очень благодарен нейрохирургам за такую сложную операцию и шанс на полноценную жизнь для моего сына», — рассказал отец мальчика, военнослужащий.

В Полтаве ребенку срочно сделали МРТ в ангиорежиме, которое показало тромбоз сосуда головного мозга. У ребенка не работали левая рука и нога, была асимметрия лица, нарушения взгляда и чувствительности — классические признаки тяжелого инсульта. Несмотря на детский возраст, инсульт имеет такие же симптомы, как и у взрослых.

Состояние было критическим. Врачи подчеркнули: без немедленного вмешательства ребенку грозила тяжелая инвалидизация или даже смерть.

Консилиум нейрохирургов определил: у ребенка ишемический инсульт, и если не удалить тромб немедленно, то отек головного мозга неизбежен. Рассматривали три возможные тактики лечения, но лишь одна давала реальный шанс на здоровое восстановление — механическая тромбэктомия, когда тромб из сосуда головного мозга удаляют специальным катетером через бедренную артерию.

После вмешательства мальчика сначала перевели в реанимацию, а затем — в неврологическое отделение.

Сейчас состояние ребенка значительно улучшилось: он разговаривает и свободно двигается.

