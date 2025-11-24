Вартість боротьби з корупцією або скільки коштує суддівська мантія для ВАКС

На що витрачає донорські кошти ВАКС, та чому їх хронічно не вистачає, розбиралася «Судово-юридична газета».

Держава витрачає на антикорупційну інфраструктуру десятки мільярдів. Крім того, давно не для кого не новина, що чимало державних органів України отримували і продовжують отримувати міжнародну технічну допомогу. Не є виключенням і органи антикорупційної інфраструктури – НАБУ, САП, НАЗК, ВАКС.

За програмою «Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні (EUACI) - Фаза ІІІ» передбачено виділення 17,5 млн євро у період з січня 2024 року по квітень 2027 року наступним отримувачам:

Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики;

Національне антикорупційне бюро України;

Національне агентство з питань запобігання корупції;

Міністерство розвитку громад, територій та розвитку інфраструктури України;

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України;

Державна служба фінансового моніторингу України;

Спеціалізована антикорупційна прокуратура Офісу Генерального прокурора;

Вищий антикорупційний суд, а також кільком місцевим радам.

Програма Уряду США «Розвиток організаційної спроможності Вищого антикорупційного суду щодо ефективного здійснення судочинства» передбачала надання ВАКС міжнародної технічної допомоги, яка може бути використана на придбання в рамках реалізації проекту (програми) товарів, робіт і послуг за кошти міжнародної технічної допомоги 1 400 000 доларів США (один мільйон чотириста тисяч доларів США).

Ще одна, але значно скромніша програма – від ОБСЄ «Підтримка Верховного Суду та вищих судів у реалізації судової реформи та забезпеченні доступу до правосуддя в умовах війни» розрахована на період з грудня 2022 року по липень 2025 року на загальну суму 642 982 євро.

Відомо, що впродовж 2019–2023 років та 9 місяців 2024 року ВАКС отримав міжнародну технічну допомогу від низки організацій, зокрема: Міністерства закордонних справ Данії; Міжнародної організації права розвитку в Україні; Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Державного департаменту США; Координатора проєктів ОБСЄ в Україні; Кімонікс Інтернешнл Інк, Програма USAID «Справедливість для всіх». Загальна сума міжнародної технічної допомоги становила в 2024 році 1 543 600 грн.

Потрібно мати на увазі, що ВАКС має дефицит власного бюджету.

Рівень фінансових потреб ВАКС та Апеляційної палати ВАКС було задоволено:

у 2019 році (рік початку роботи суду) – на 86,4% від потреби.

у 2020 році – на 85,2% від потреби.

у 2021 році – на 85,4% від потреби.

у 2022 році – на 85,2% від потреби.

у 2023 році – на 95,9% від потреби.

у 2024 році – на 99% від потреби.

За даними ЗМІ, план діяльності ВАКС на 2025 та 2026-2027 роки передбачав витратити на створення умов для безперешкодного здійснення правосуддя близько півмільярди гривень. Це гроші на створення та облаштування додаткових робочих місць для суддів та працівників апарату, відповідної матеріально-технічної бази.

До речі, на НАБУ та САП витрачено майже у вісім разів більше.

Тобто, ВАКС має дефіцит бюджету і компенсує його частину за рахунок спеціального фонду та залучення міжнародної технічної допомоги, а також від благодійних внесків, грантів та дарунків, що говорить про певну залежність від зовнішніх надходжень для базової діяльності.

Відомості про розмір перелічених надходжень та витрат навряд чи можна побачити у фінансовому звіті суду, оскільки у ньому вони окремою строкою не виділені. Детальні публічні звіти про використання донорських коштів також важко знайти.

Витрати ВАКС ще на початку 2025 року перевіряла Рахункова палата, яка визнала, що фінансова та бюджетна звітність Вищого антикорупційного суду за 2024 рік загалом достовірно відображає його фінансовий стан, результати діяльності та грошові потоки.

Тоді аудит охопив активи ВАКС на суму майже 3,9 млрд грн і касові видатки обсягом понад 352 млн гривень.

Проте виявилося, що мають місце окремі недоліки, що стосуються внутрішнього контролю, регулювання обліку коштів застави та обліку основних засобів, які були відображені у Звіті про результати фінансового аудиту Вищого антикорупційного суду за 2024 рік.

Так, понад 3,6 млрд грн заставних коштів обліковувалися на депозитних рахунках ВАКС, відображено у звітності як грошові активи та водночас — як поточні зобов’язання.

Аудит встановив порушення в обліку основних засобів ВАКС, що призвели до завищення суми їх зносу на 353,8 тис. грн та неправильної класифікації активів загальною вартістю 2,4 млн гривень.

Попри наявне бюджетне фінансування та високі заробітні плати ВАКС, тем не менш, примудряється регулярно потрапляти у делікатні ситуації з бюджетним адмініструванням.

Зокрема, рішенням Верховної Ради від 10 квітня 2023 року, було обмежено розрахункову базу для суддівських винагород прожитковим мінімумом. Це було частиною антикризових заходів під час повномасштабної війни, коли бюджет країни напружений до межі.

Це не завадило суддям ВАКС масово позиватися до адміністративних судів, вимагаючи перерахунку суддівської винагороди.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», середній розмір суддівської винагороди у ВАКС (з урахуванням усіх норм і обмежень) у 2019-2024 роках становив:

2019 рік – 113,2 тис. гривень

тис. гривень 2020 рік – 140,2 тис. гривень

тис. гривень 2021 рік – 181,4 тис. гривень

тис. гривень 2022 рік – 186,3 тис. гривень

тис. гривень 2023 рік – 188,1 тис. гривень

тис. гривень 2024 рік – 194,8 тис. гривень (за 9 місяців).

Також, «Судово-юридична газета» розповідала, як Вищий антикорупційний суд опинився у складному фінансовому становищі не тільки через своєрідну фінансову політику Міністерства фінансів, але й через численні судові позови власних суддів про нарахування та виплату суддівської винагороди, виходячи з різного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за 2021-2024 роки.

В середньому судді ВАКС намагаються стягнути з суду близько 1,5 млн. гривень, внаслідок чого у ВАКС відсутня можливість виплачувати такі гроші власним суддям, а виконавча служба періодично блокує рахунки.

При цьому заробітні плати працівників Апарату суду перебувають на відносно низькому рівні :

секретар судового засідання (перша інстанція) отримує 30 тисяч гривень

секретар судового засідання в апеляційній інстанції - 32 тисячі гривень.

Трохи більше мають помічники суддів : 43 тисячі та 45 тисяч відповідно.

При цьому ВАКС витрачає кошти на “іміджеві” елементи — наприклад, прапори, футболки, стрічки, сувеніри, хоч це і невеликі суми у масштабі бюджету. Але навіть такі суми підсилюють запитання щодо пріоритетів під час бюджетного дефіциту та війни. До речі, невідомо, ці витрати здійснюються за бюджетні кошти чи за донорські.

Витрати, які несе ВАКС, відображені в системі Прозорро. Здебільшого ці кошти йдуть на господарські потреби, миття автомобілів, меблі, системні блоки, камери, папір та багато чого іншого.

Хоч це й не великі суми у масштабі бюджету, проте їх наявність показує, на що саме витрачаються кошти й як ВАКС організовує "іміджеві" або символічні витрати.

В червні 2025 ВАКС розмістив оголошення про придбання суддівських мантій с жабо для суддів Вищого антикорупційного суду на загальну суму 210 000 грн. без ПДВ. Закупівля обгрунтована терміном впливу використання суддівських мантій, які було закуплено раніше та призначенням до ВАКС двох нових судів. Всього таких мантій передбачалося закупити 15 штук чоловічих та 13 жіночих. Тобто, одна мантія обійшлася би бюджету у 7 500 гривень. Торги було відмінено через неподання жодної тендерної пропозиції.

А от на 11 прапорів ВАКС витратив 15 085 гривень, що у середньому складає приблизно 1371 гривня за один прапор. Для порівняння на 30 футболок витратили 15 300 гривень.

По факту, ВАКС, який повинен слугувати еталоном прозорості та професіоналізму, фактично перетворився на досить дорогий та фінансово неефективний орган, залежний від зовнішніх грошей та власних суддівських позовів.

