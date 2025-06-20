ВАКС отримав нових суддів та працівників апарату, але грошей на зарплати для них не вистачає

Двом новопризначеним суддям Антикорупційного суду поки що не можуть пошити навіть мантії.

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У Вищому антикорупційному суді повідомили про проблеми, які виникли з фінансовим забезпеченням суду.

Так, станом на червень 2025 року не вистачає грошей на виплату суддівської винагороди для двох нових суддів Тетяни Литвинко та Олени Чернової, а також для шести нових працівників апарату суду – чотирьох помічників суддів та двох секретарів судового засідання.

«До кінця року фінансуванням нові судді та працівники апарату суду належним чином не забезпечені. З червня по листопад на вісім нових людей нам необхідно 4,5 млн. гривень. Ми вже двічі зверталися до Міністерства фінансів, щоб нам надали певний фінансовий ресурс. Після наших звернень Мінфін нам надав загалом 2,5 млн. гривень. Відтак, у нас виникає дилема – або забезпечити у повній мірі суддівську винагороду для двох суддів, або частково забезпечити виплату суддівської винагороди та частково забезпечити оплату праці працівникам апарату суду», - розповів керівник апарату ВАКС Богдан Крикливенко 16 червня під час засідання Робочої групи з питань забезпечення належного фінансування судової влади.

Як зазначив керівник апарату ВАКС, у подальшому може виникнути ситуація, коли з метою економії коштів в апараті Антикорупційного суду навіть доведеться звільнити когось з співробітників, щоб забезпечити грошима нових помічників суддів та секретарів судового засідання.

Проблема, як розповів Богдан Крикливенко, виникла не через відсутність коштів у бюджеті ВАКС, а через необхідність погоджувати витрати з Міністерством фінансів (так зване «наближення бюджетних асигнувань).

«Фінансовий ресурс у ВАКС ніхто не забирає, але необхідність погоджувати «наближення» блокує фінансово-економічну діяльність на місяці», - повідомив керівник апарату Антикорупційного суду.

Також Богдан Крикливенко розповів, що такий стан речей негативно відображається на забезпеченні ВАКС.

«Ми не змогли закупити нові сейфи, не змогли заздалегідь пошити дві мантії для новопризначених суддів, не змогли оплатити електроенергію. Кредиторська заборгованість суду за оплату послуг і товарів, які вже придбані для забезпечення правосуддя, складає більше 1 млн. гривень кредиторської заборгованості. У підсумку постачальники і контрагенти вже не хочуть з нами спілкуватися», - додав Богдан Крикливенко.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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