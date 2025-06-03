Вищий антикорупційний суд отримав нових суддів – прізвища

Тетяна Литвинко та Олена Чернова тепер судді Вищого антикорупційного суду.

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Президент Володимир Зеленський 3 червня 2025 року підписав Указ про призначення двох нових суддів Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до Указу, призначені:

ЛИТВИНКО Тетяна Володимирівна

ЧЕРНОВА Олена Вікторівна

Нагадаємо, що Тетяна Литвинко раніше здійснювала правосуддя на посаді судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області, а Олена Чернова – на посаді судді Золочівського райсуду Харківської області (була відряджена до Ірпінського міського суду Київської області).

Відповідні подання для призначення суддів Вища рада правосуддя внесла Президенту 20 травня.

Зазначимо, що Тетяна Литвинко та Олена Чернова були призначені на посади суддів за підсумками конкурсу на посади суддів ВАКС, який відбувався у 2023-2025 роках.

ВККС вдалося заповнити лише дві з 15 вакантних посад суддів ВАКС.

Автор В’ячеслав Хрипун

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