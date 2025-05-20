Вищий антикорупційний суд отримає двох нових суддів – це судді місцевих судів

Вища рада правосуддя внесла Президенту подання про призначення Тетяни Литвинко та Олени Чернової на посади суддів ВАКС.

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Вища рада правосуддя 20 травня 2025 року внесла Президенту подання про призначення на посади суддів Вищого антикорупційного суду двох переможців відповідного конкурсу.

Так, вдало пройшла співбесіду з ВРП суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Тетяна Литвинко.

Тетяна Литвинко у 2007-2016 роках працювала на різних посадах у Апеляційному суді міста Києва.

Тетяна Литвинко була помічником заступника голови Апеляційного суду міста Києва у 2008-2015 роках Марії Приндюк та голови Апеляційного суду міста Києва у 2003-2015 роках Антона Чернушенка.

Також Тетяна Литвинко працювала на посаді заступника керівника апарату Апеляційного суду міста Києва.

Під час співбесіди з членами ВРП Тетяна Литвинко неохоче згадувала подробиці своєї роботи на посадах помічника Марії Приндюк та Антона Чернушенка.

Вона розповіла, що виконувала виключно повноваження помічника, а про нюанси неприємних ситуацій, які призвели до звільнення та подальшого кримінального переслідування Марії Приндюк та Антона Чернушенко, дізналася лише після того, як претензії до вказаних суддів стали загальновідомими.

Нагадаємо, що претензії до Марії Приндюк були пов’язані з її рішеннями у складі колегії стосовно двох учасників акцій протесту під час подій Майдану – у лютому 2014 року після розгляду апеляційних скарг вони були залишені апеляційним судом під вартою.

«Я вже не пам’ятаю цих рішень. Не можу сказати, готувала проекти цих рішень я, або це був інший помічник. Пам’ятаю лише, що мене допитували під час досудового розслідування», - коротко розповіла про події 2014 року Тетяна Литвинко.

Що стосується ще однієї кандидатки – судді Золочівського райсуду Харківської області (відряджена до Ірпінського міського суду Київської області) Олени Чернової, то запитань до неї виникло значно менше.

Переважно членів ВРП зацікавила мотивація судді та її морально-психологічна готовність до здійснення правосуддя на посаді судді ВАКС.

Нагадаємо, що конкурс на 15 вакантних посад суддів ВАКС, який ВККС проводила у 2023-2025 роках, фактично провалився. Вдало пройти всі етапи конкурсу та отримати відповідні рекомендації змогли лише дві кандидатки на посади суддів ВАКС.

Автор В’ячеслав Хрипун

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