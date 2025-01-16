Хто залишився у конкурсі до Вищого антикорупційного суду – помічники суддів ВАКС, судді райсудів та адвокат

На п’ятнадцять вакантних посад суддів першої інстанції ВАКС залишилося 7 претендентів, а в Апеляційну палату ВАКС – жодного.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів 15 січня 2025 року затвердила та оприлюднила результати виконання практичного завдання, яке 16 грудня виконали кандидати на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати.

Як вже повідомляла «Судово-юридична газета», набрати прохідний бал (108,75 бали) за етап виконання практичного завдання та подолати бар’єр у 75% від максимально можливого балу не зміг жоден з 19 претендентів на посади суддів АП ВАКС.

Зазначимо, що конкурс на посади суддів АП ВАКС в цілому виявився невдалим для усіх 11 суддів Вищого антикорупційного суду, які взяли участь у конкурсі.

Внаслідок такого стану речей на десять посад суддів АП ВАКС буде оголошено повторний конкурс.

Разом з тим, прохідний бал змогли набрати лише 7 претендентів на п'ятнадцять посад суддів першої інстанції ВАКС з 25, які дійшли до етапу виконання практичного завдання.

Таким чином, «залишилися у грі» та продовжать шлях до посад суддів ВАКС наступні кандидати (4 судді місцевих загальних судів, 2 помічника суддів ВАКС та АП ВАКС та адвокат):

Котельва Катерина Олександрівна – суддя Галицького райсуду міста Львова

Литвинко Тетяна Володимирівна – суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області

Одарюк Михайло Павлович – суддя Ізюмського міськрайонного суду Харківської області (відряджений до Ірпінського міського суду Київської області

Чернова Олена Вікторівна – суддя Золочівського райсуду Харківської області (відряджена до Ірпінського міського суду Київської області)

Боднарук Юрій Володимирович – помічник судді АП ВАКС Дмитра Михайленка, адвокат

Кімстачов Олег Сергійович - помічник судді ВАКС Оксани Олійник, у минулому Олег Кімстачов – суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області

Легких Кирило Вікторович – доцент кафедри юстиції Навчально-наукового інституту права КНУ ім. Т. Шевченка, адвокат

Вказані кандидати візьмуть участь у наступному етапі конкурсу – співбесідах з членами ВККС та Громадською радою міжнародних експертів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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