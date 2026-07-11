Після мобілізації батька суд змінив спосіб стягнення аліментів: замість 3000 грн він сплачуватиме 1/4 доходу

Тлумацький районний суд збільшив розмір аліментів на дитину, врахувавши зміну матеріального становища батька, який проходить військову службу, та зростання витрат на утримання дитини.

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В Україні розмір аліментів, визначений судовим рішенням, не є незмінним. Сімейний кодекс України передбачає можливість перегляду їх розміру або способу стягнення, якщо після ухвалення рішення змінилися обставини, що мають істотне значення, зокрема матеріальний чи сімейний стан сторін.

Під час вирішення таких спорів суди оцінюють потреби дитини, матеріальне становище батьків та інші обставини, які можуть впливати на належне утримання дитини.

При цьому пріоритетом залишається забезпечення її найкращих інтересів та достатнього рівня матеріального забезпечення. Саме такий спір про зміну способу та розміру стягнення аліментів розглянув Тлумацький районний суд Івано-Франківської області. Суд перевірив, чи існують передбачені законом підстави для перегляду попереднього рішення, та надав оцінку доводам сторін і зібраним у справі доказам.

Суть справи

До суду звернулася мати малолітньої дитини з позовом про зміну способу та розміру стягнення аліментів. Позов подано в інтересах дитини через представника — адвоката.

Позивачка зазначила, що рішенням Тлумацького районного суду Івано-Франківської області від 14 серпня 2023 року з батька дитини було стягнуто аліменти у твердій грошовій сумі в розмірі 3000 грн щомісячно.

На її думку, на момент ухвалення зазначеного рішення визначений судом розмір аліментів частково відповідав потребам дитини, однак згодом перестав забезпечувати належний рівень її утримання. Позивачка обґрунтувала це істотним зростанням прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, підвищенням витрат на харчування, лікування, одяг, навчання та розвиток дитини, інфляційними процесами, а також необхідністю забезпечення належних умов для її фізичного, розумового, духовного, морального та соціального розвитку.

Крім того, позивачка посилалася на зміну матеріального становища відповідача. Зазначалася, що після ухвалення рішення суду батько дитини був призваний на військову службу під час мобілізації, проходить службу у Збройних Силах України та отримує стабільне грошове забезпечення, яке є вищим порівняно з його доходами на момент ухвалення попереднього судового рішення.

З огляду на викладене позивачка просила змінити визначений рішенням суду спосіб стягнення аліментів та замість твердої грошової суми стягувати їх у розмірі однієї четвертої частини від усіх видів заробітку (доходу) відповідача щомісячно, але не менше ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з дня звернення до суду і до досягнення дитиною повноліття.

Позивачка та її представник у судове засідання не з'явилися, однак подали заяву з проханням розглянути справу за їх відсутності та не заперечували проти ухвалення заочного рішення.

Відповідач, незважаючи на належне повідомлення про дату, час і місце судового розгляду, у судове засідання не з'явився, відзиву на позов не подав, причин неявки не повідомив і клопотань про відкладення розгляду справи не заявив.

За наявності умов, передбачених частиною першою статті 280 ЦПК України, суд ухвалив здійснювати заочний розгляд справи.

Під час розгляду суд встановив, що сторони є батьками малолітньої дитини, яка проживає разом із матір'ю та перебуває на її утриманні.

Матеріалами справи підтверджено, що рішенням Тлумацького районного суду від 14 серпня 2023 року з відповідача вже було стягнуто аліменти у розмірі 3000 грн щомісячно.

Також суд дослідив довідку військової частини, відповідно до якої відповідач проходить військову службу за призовом під час мобілізації у складі Національної гвардії України з 20 лютого 2025 року.

Позиція та висновки суду

Оцінюючи заявлені вимоги, суд виходив із положень статті 192 Сімейного кодексу України, відповідно до яких розмір аліментів, визначений судовим рішенням або домовленістю між батьками, може бути згодом збільшений або зменшений за рішенням суду у разі зміни матеріального чи сімейного стану сторін, погіршення або поліпшення стану здоров'я або в інших випадках, передбачених законом.

Суд також звернув увагу на положення статей 180, 181, 182 та 184 Сімейного кодексу України, які покладають на батьків обов'язок утримувати дитину до досягнення нею повноліття, визначають способи стягнення аліментів та встановлюють, що їх розмір повинен бути необхідним і достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. При цьому мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Крім того, суд зазначив, що відповідно до частини четвертої статті 273 ЦПК України після набрання законної сили рішенням про стягнення періодичних платежів кожна зі сторін має право звернутися до суду з новим позовом про зміну їх розміру або способу стягнення, якщо змінилися обставини, які впливають на визначений судом розмір платежів.

Під час визначення розміру аліментів суд врахував критерії, передбачені статтею 182 Сімейного кодексу України, зокрема матеріальне становище та стан здоров'я дитини і платника аліментів, а також інші обставини, що мають істотне значення для правильного вирішення спору.

Суд установив, що дитина проживає разом із матір'ю та перебуває на її повному утриманні. Водночас визначений рішенням суду у 2023 році розмір аліментів у сумі 3000 грн уже не забезпечує необхідний рівень матеріального забезпечення дитини з урахуванням її фізичного, розумового, духовного, морального та соціального розвитку.

Суд врахував доводи позивачки про збільшення витрат на забезпечення навчання, розвитку та дозвілля дитини, а також інфляційні процеси, подорожчання продуктів харчування і товарів першої необхідності. Окремо зазначено, що з часу ухвалення попереднього рішення зріс і прожитковий мінімум для дітей відповідного віку. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» з 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для дітей віком від 6 до 18 років становить 3512 грн.

Також суд дослідив докази щодо матеріального становища відповідача та встановив, що він проходить військову службу за призовом під час мобілізації. Доказів того, що відповідач не має можливості надавати дитині матеріальне утримання у більшому розмірі, або що на його утриманні перебувають інші неповнолітні діти чи непрацездатні особи, матеріали справи не містять.

При вирішенні спору суд врахував і правові висновки Верховного Суду. Зокрема, у постанові від 28 травня 2021 року у справі № 715/2073/20 Верховний Суд зазначив, що розмір аліментів, визначений судовим рішенням, не є незмінним та може бути переглянутий у разі зміни обставин, передбачених статтею 192 Сімейного кодексу України.

Також суд послався на постанову Верховного Суду від 11 березня 2020 року у справі № 759/10277/18, у якій зазначено, що сама по собі відсутність можливості надавати дитині утримання у певному розмірі не входить до переліку обставин, які враховуються при визначенні розміру аліментів, і не звільняє батьків від обов'язку утримувати дитину. Верховний Суд наголосив, що інтереси дитини мають пріоритет над майновим становищем платника аліментів.

Оцінюючи спір, суд також застосував положення Конвенції ООН про права дитини, відповідно до яких у всіх діях щодо дітей першочергова увага має приділятися найкращому забезпеченню їхніх інтересів. Суд зазначив, що кожна дитина має право на рівень життя, необхідний для її всебічного розвитку, а основний обов'язок щодо забезпечення таких умов покладається на батьків у межах їхніх фінансових можливостей.

Крім того, суд врахував вимоги статті 8 Закону України «Про охорону дитинства», згідно з якою кожна дитина має право на достатній рівень життя для фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного та соціального розвитку, а також те, що обов'язок щодо її утримання покладається на обох батьків.

Дослідивши всі докази у їх сукупності та оцінивши їх відповідно до вимог цивільного процесуального законодавства, суд дійшов висновку, що заявлені позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню. Суд змінив спосіб стягнення аліментів із твердої грошової суми у розмірі 3000 грн щомісячно на стягнення у розмірі однієї четвертої частини від усіх видів доходу відповідача щомісячно, але не менше ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, до досягнення дитиною повноліття.

Суд також зазначив, що матеріали справи не містять доказів, які б спростовували висновок про необхідність збільшення розміру аліментів або підтверджували неможливість відповідача сплачувати їх у визначеному судом розмірі.

Рішення суду

За результатами розгляду справи № 353/506/26 Тлумацький районний суд Івано-Франківської області задовольнив позов про зміну способу та розміру стягнення аліментів.

Суд змінив визначений попереднім рішенням спосіб виконання аліментного обов'язку та постановив стягувати з батька на користь матері аліменти на утримання малолітньої дитини у розмірі однієї четвертої частини від усіх видів його заробітку (доходу) щомісячно, але не менше ніж 50 відсотків установленого законом прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Стягнення аліментів у новому розмірі підлягає здійсненню з дня набрання рішенням законної сили і до досягнення дитиною повноліття.

У зв'язку зі зміною способу стягнення аліментів суд постановив відкликати виконавчий лист, виданий на виконання попереднього рішення Тлумацького районного суду Івано-Франківської області, який перебував на виконанні в Івано-Франківському відділі державної виконавчої служби.

Крім того, оскільки позивачка відповідно до Закону України «Про судовий збір» була звільнена від сплати судового збору, суд стягнув з відповідача на користь держави судовий збір у розмірі 1331 грн 20 коп.

У рішенні також зазначено, що заочне рішення може бути переглянуте судом першої інстанції за письмовою заявою відповідача у строки, визначені Цивільним процесуальним кодексом України.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Івано-Франківського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а якщо повний текст рішення було вручено пізніше, — протягом тридцяти днів із дня його отримання з можливістю поновлення пропущеного процесуального строку у випадках, передбачених законом.

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