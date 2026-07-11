Податкова планує спростити податкову звітність: що передбачає цифровізація сервісів

Податкова служба підписала меморандум про співпрацю у сфері цифровізації податкових сервісів, що передбачає спрощення податкової звітності, автоматизацію процесів та модернізацію електронних сервісів.

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Державна податкова служба повідомила про підписання меморандуму про співпрацю у сфері цифровізації податкових сервісів. Документ передбачає спрощення податкової звітності та розвиток сучасних цифрових сервісів ДПС.

Одним із ключових напрямів стане реінжиніринг пріоритетних форм податкової звітності. Їх планують зробити простішими та зручнішими за принципом «Once Only», який передбачає одноразове внесення даних без необхідності повторного подання однакової інформації. Надалі державні органи зможуть самостійно обмінюватися необхідними даними між реєстрами.

Крім того, планується автоматизація внутрішніх процесів ДПС, скорочення кількості ручних операцій, модернізація електронного документообігу та вдосконалення вебпорталу служби.

Раніше ми писали, що у ДПС заявили про намір запровадити податкову медіацію як альтернативний спосіб врегулювання податкових спорів та підбили підсумки роботи у сфері податкового контролю за перше півріччя.

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