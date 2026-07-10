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Після тривалої перерви почали надходити аліменти: що буде з державною допомогою на дитину

23:48, 10 липня 2026
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Отримувачам державної допомоги на дітей пояснили, коли потрібно повідомити про аліменти.
Після тривалої перерви почали надходити аліменти: що буде з державною допомогою на дитину
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Отримувачі тимчасової державної допомоги на дитину повинні повідомляти Пенсійний фонд України про будь-які обставини, які можуть вплинути на право на таку виплату. Зокрема, якщо після тривалого часу один із батьків, який раніше не сплачував аліменти, все ж перерахував кошти на утримання дитини, це необхідно своєчасно задекларувати. В іншому разі можуть виникнути підстави для припинення виплати допомоги та необхідність врегулювання питання з Пенсійним фондом.

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Отримали аліменти: коли потрібно повідомити Пенсійний фонд

У разі отримання аліментів від другого з батьків одержувач тимчасової державної допомоги зобов'язаний повідомити про це орган Пенсійного фонду.

Зробити це потрібно протягом десяти днів із моменту виникнення такої обставини. Такий обов'язок передбачений пунктом 10 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання яких невідоме, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року № 189.

Коли припиняється виплата тимчасової державної допомоги

Після отримання аліментів виплата тимчасової державної допомоги припиняється.

Зокрема, виплати припиняють з першого числа місяця, що настає після місяця, у якому були отримані аліменти від батька дитини.

Чи можна знову оформити допомогу

Право на державну допомогу може бути поновлене, якщо надалі виплата аліментів знову припиниться.

У такому випадку одержувач має право повторно звернутися до органу Пенсійного фонду України для продовження виплати тимчасової державної допомоги на дитину.

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