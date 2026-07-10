Уряд спростив бізнесу отримання компенсацій за страхування воєнних ризиків

Кабмін змінив правила компенсації збитків і страхових премій для підприємств, які страхують майно від воєнних ризиків.

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Кабінет Міністрів ухвалив зміни до державної програми страхування воєнних ризиків для бізнесу, спростивши процедури підтвердження збитків за зруйноване майно та збільшивши строк подання заявок на компенсацію страхових премій. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 8 липня 2026 року.

Як зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев, зміни зроблять програму більш гнучкою та дозволять підприємствам швидше залучати кошти для відновлення виробництва і збереження робочих місць.

Що змінилося для підприємств у прифронтових регіонах

Уряд скасував вимогу подавати окрему заяву на кожну пошкоджену або знищену одиницю майна. Відтепер підприємства можуть оформити одну загальну заяву на все постраждале майно.

Також розширено перелік документів, якими можна підтвердити розмір збитків. Якщо раніше компенсацію визначали лише на підставі звіту про оцінку майна, то тепер використовувати можна і висновок судового експерта. Це дозволить бізнесу не замовляти додаткові оцінки, якщо вже проведено відповідну експертизу.

Крім того, підприємства отримали можливість подавати заяви щодо пошкодженого або знищеного виробничого обладнання та інженерних мереж одразу після збору необхідних документів. Для цього достатньо мати акти ДСНС, поліції або витяг з ЄРДР, документи про право власності та підтвердження розміру збитків. Очікувати внесення інформації до Реєстру пошкодженого майна більше не потрібно.

Яке майно не підпадає під програму

Кабмін уточнив, що транспортні засоби, самохідні машини та спеціальна техніка, які підлягають державній або відомчій реєстрації, не належать до виробничого обладнання. Відповідно, збитки, завдані автомобілям, причепам, тракторам та іншій зареєстрованій техніці, програма не компенсуватиме.

Також уряд врегулював порядок нарахування компенсацій. Якщо підприємство вже отримало відшкодування від третіх осіб, зокрема страхової компанії, державна компенсація буде зменшена на відповідну суму. Якщо ж страхова виплата надійшла після отримання державної компенсації і загальна сума перевищила реальні збитки, підприємство повинне повернути різницю державі.

Подати заявку на компенсацію страхової премії можна довше

Для підприємств по всій території України уряд змінив строки подання заявок на компенсацію страхових премій.

Замість попереднього 60-денного обмеження компанії тепер можуть звертатися за компенсацією починаючи з 31-го дня після укладення договору страхування і ще протягом 30 днів після завершення його дії.

Також продовжено строк приєднання до програми для підприємств, які уклали договори страхування після 1 січня 2026 року, але не подали заяву одразу. Тепер звернутися до страховика можна до 1 серпня 2026 року, тоді як раніше кінцевою датою було 1 травня.

Окрім цього, уряд спростив вимоги до застрахованого майна. Для участі в програмі достатньо, щоб майно перебувало у власності підприємства. Вимогу щодо його використання саме в основній діяльності скасовано.

Ще одне уточнення стосується розрахунку максимального розміру компенсації, який становить до 3 млн грн на рік. Відтепер його визначатимуть за датою укладення договорів страхування, а не за датою їх завершення.

Скільки заяв уже погоджено

Програма страхування воєнних ризиків для бізнесу діє з 1 січня 2026 року.

За напрямом компенсації за пошкоджене або знищене майно вже погоджено 139 заяв із загальним обсягом ймовірної компенсації 2,67 млрд грн.

За напрямом компенсації страхових премій бізнес подав 63 заяви. Загальна вартість страхового покриття за ними становить 7,9 млрд грн, а потенційний обсяг компенсації — 94,22 млн грн.

У травні 2026 року перші чотири українські компанії вже отримали від держави часткову компенсацію страхових премій за договорами страхування майна від воєнних ризиків на загальну суму 6,8 млн грн.

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