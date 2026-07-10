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На Львівщині заступник командира відправив військових ремонтувати свій будинок та встановлювати пам'ятник на могилах родичів

22:36, 10 липня 2026
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Військових відправляли працювати на приватні та комерційні об’єкти.
На Львівщині заступник командира відправив військових ремонтувати свій будинок та встановлювати пам'ятник на могилах родичів
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Самбірський міськрайонний суд Львівської області визнав винним заступника командира однієї з військових частин, який замість виконання військової служби залучав підлеглих до робіт на приватних та комерційних об’єктах.

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Як вказували у Державному бюро розслідувань, у 2023–2024 роках посадовець допомагав знайомому підприємцю, якому не вистачало працівників для виконання будівельних робіт.

За його вказівкою військовослужбовці укладали бруківку на об’єктах у Львівській області, хоча мали перебувати на службі у військовій частині.

Крім того, під час власної відпустки офіцер залучив трьох підлеглих до ремонту свого будинку та встановлення пам’ятників на могилах родичів.

При цьому військовослужбовці продовжували отримувати грошове забезпечення, хоча фактично не виконували службові обов’язки. За висновками експертиз, такими діями державі було завдано майже 600 тисяч гривень збитків.

До ухвалення вироку обвинувачений повністю відшкодував завдану шкоду.

Обвинувальний акт у справі ДБР направило до суду у квітні 2026 року. Суд визнав військовослужбовця винним у перевищенні влади військовою службовою особою (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України).

Йому призначили покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

Водночас суд звільнив засудженого від відбування цього покарання, замінивши його на два роки службового обмеження з відрахуванням 20% грошового забезпечення в дохід держави.

Також із засудженого стягнуто понад 35 тис. грн судових витрат.

Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений протягом 30 днів.

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суд Львів військові військовослужбовці

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