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На Львовщине заместитель командира отправил военных ремонтировать свой дом и устанавливать памятник на могилах родственников

22:36, 10 июля 2026
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Военных отправляли работать на частные и коммерческие объекты.
На Львовщине заместитель командира отправил военных ремонтировать свой дом и устанавливать памятник на могилах родственников
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Самборский горрайонный суд Львовской области признал виновным заместителя командира одной из воинских частей, который вместо прохождения военной службы привлекал подчиненных к работам на частных и коммерческих объектах.

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Как указывали в Государственном бюро расследований, в 2023–2024 годах должностное лицо помогало знакомому предпринимателю, которому не хватало работников для выполнения строительных работ.

По его указанию военнослужащие укладывали брусчатку на объектах во Львовской области, хотя должны были находиться на службе в воинской части.

Кроме того, во время собственного отпуска офицер привлек трех подчиненных к ремонту своего дома и установке памятников на могилах родственников.

При этом военнослужащие продолжали получать денежное обеспечение, хотя фактически не выполняли служебные обязанности. По выводам экспертиз, такими действиями государству был причинен ущерб почти на 600 тысяч гривен.

До вынесения приговора обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб.

Обвинительный акт по делу ГБР направило в суд в апреле 2026 года. Суд признал военнослужащего виновным в превышении власти военным должностным лицом (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).

Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы.

В то же время суд освободил осужденного от отбывания этого наказания, заменив его двумя годами служебного ограничения с удержанием 20% денежного обеспечения в доход государства.

Также с осужденного взыскано более 35 тыс. грн судебных расходов.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 30 дней.

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