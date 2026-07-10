В Харькове двое полицейских и гражданский продавали бронирование на критическом предприятии за $4500

Фигуранты предлагали «клиентам» оформление на работу только «на бумаге».

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В Харькове разоблачили двух сотрудников Управления полиции охраны в Харьковской области и их знакомого, которые, по версии следствия, организовали схему фиктивного трудоустройства военнообязанного для получения отсрочки от мобилизации.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, один из правоохранителей в феврале 2026 года узнал, что товарища его знакомой сняли с розыска в приложении «Резерв+». Полицейский объяснил мужчине, что это не гарантирует избежания дальнейшего призыва, и предложил «решить вопрос».

К схеме он привлек своего коллегу — полицейского-водителя — и гражданского сообщника.

По данным следствия, мужчине предложили фиктивное трудоустройство на предприятие критической инфраструктуры. При этом ему пообещали, что фактически работать не придется, но он получит отсрочку от мобилизации.

За такие услуги фигуранты просили 4 500 долларов США.

В конце апреля 2026 года сообщники получили от военнообязанного оговоренную сумму денег и его личные документы для оформления. После этого они заверили мужчину, что вопрос будет решен в течение месяца, а впоследствии сообщили по телефону о якобы начале проверки документов.

Однако довести задуманное до конца им не удалось — деятельность группы разоблачили правоохранители. Во время обысков были изъяты полученные денежные средства и мобильные телефоны.

Трем лицам сообщили о подозрении в оконченном покушении на воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Подозреваемым избрали меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время правоохранители устанавливают возможную причастность других лиц к организации схемы.

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