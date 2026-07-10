Какие правила действуют для документов о рождении детей, оформленных за пределами Украины

Ребенок родился за границей: что нужно сделать, чтобы свидетельство было действительным в Украине.

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Украинцы, у которых дети родились за границей, могут оформить свидетельство о рождении двумя способами — через дипломатическое учреждение Украины или в компетентных органах страны пребывания. От выбранного варианта зависит, какой документ получат родители, будет ли информация внесена в украинский Государственный реестр актов гражданского состояния и какие дополнительные формальности необходимо выполнить для использования иностранного свидетельства в Украине.

Где можно зарегистрировать рождение ребенка за границей

Граждане Украины могут зарегистрировать рождение ребенка двумя способами:

в дипломатическом представительстве или консульском учреждении Украины;

в компетентном органе государства, на территории которого родился ребенок.

Каждый из этих вариантов имеет свои особенности оформления документов и их дальнейшего использования в Украине.

Регистрация рождения через консульство Украины

В соответствии с частью второй статьи 4 Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния», дипломатические представительства и консульские учреждения осуществляют государственную регистрацию актов гражданского состояния граждан Украины, которые постоянно или временно находятся за границей.

После такой регистрации родители получают свидетельство о рождении украинского образца.

Сведения о рождении ребенка и его происхождении, оформленные дипломатическими учреждениями Украины, вносятся в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан. Это осуществляет Центральный отдел государственной регистрации актов гражданского состояния Управления государственной регистрации Киевского межрегионального управления Министерства юстиции в течение семи рабочих дней после поступления первого экземпляра актовой записи.

Государственная регистрация проводится в соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния», Гражданским и Семейным кодексами Украины, Законом Украины «Об административной процедуре» и другими нормативными актами.

Кроме того, постановлением Кабинета Министров от 24 января 2023 года № 66 определен порядок работы дипломатических учреждений в условиях военного положения. Министерство иностранных дел определило перечень зарубежных дипломатических учреждений, которые имеют прямой доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния и могут проводить государственную регистрацию рождения непосредственно в системе независимо от места проживания или пребывания гражданина Украины.

Какие документы нужны для регистрации рождения

Во время государственной регистрации одновременно определяются происхождение ребенка, его фамилия, собственное имя и отчество.

Подать заявление могут:

родители;

родственники;

другие лица.

Заявление необходимо подать не позднее одного месяца со дня рождения ребенка.

Для регистрации необходимо предъявить:

паспорта или паспортные документы родителей (или одного из них);

паспорт заявителя;

медицинский документ о рождении ребенка;

документы, подтверждающие происхождение ребенка в соответствии с требованиями законодательства.

Документы иностранного государства необходимо удостоверить

Если при оформлении используются документы, выданные компетентными органами иностранного государства, они должны быть надлежащим образом удостоверены, если иное не предусмотрено международными договорами Украины.

Как правило, для этого необходимо:

проставить апостиль;

или пройти процедуру консульской легализации.

В то же время эти процедуры не применяются, если между Украиной и соответствующим государством действует международный договор о взаимном признании документов без дополнительного удостоверения.

Такие правила вытекают из Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (Гаагская конвенция).

Также документы, составленные на иностранном языке, необходимо подавать вместе с их переводом на украинский язык, который должен быть удостоверен в установленном порядке.

Когда консул не зарегистрирует рождение ребенка

В Министерстве юстиции обратили внимание на важное ограничение.

Консул не проводит государственную регистрацию рождения, если законодательством страны пребывания установлено, что такая регистрация должна осуществляться исключительно местными компетентными органами.

Информацию о требованиях законодательства конкретного государства можно найти на веб-странице соответствующего дипломатического учреждения Украины.

Прием граждан для получения этой услуги осуществляется по предварительной записи через портал «е-Консул».

Имеет ли юридическую силу в Украине иностранное свидетельство о рождении

Если ребенка зарегистрировали компетентные органы иностранного государства, они выдают свидетельство о рождении в соответствии с законодательством этой страны.

Согласно статье 13 Закона Украины «О международном частном праве», документы, выданные уполномоченными органами иностранных государств в установленной форме, признаются действительными в Украине после их легализации, если иное не предусмотрено законом или международным договором Украины.

Кроме того, для использования такого документа на территории Украины необходимо:

перевести его на украинский язык;

удостоверить перевод в установленном порядке.

Вносятся ли сведения об иностранном свидетельстве в украинский реестр

В Министерстве юстиции отдельно подчеркнули, что действующее законодательство в настоящее время не предусматривает внесение в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан сведений о рождении ребенка, если регистрацию провели компетентные органы другого государства и выдали соответствующее иностранное свидетельство.

Также в соответствии с Положением о Министерстве иностранных дел Украины именно МИД обеспечивает выполнение консульских функций и совершение консульских действий за границей, в частности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

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