Индексация пенсии после перерасчета: суд объяснил, когда Пенсионный фонд не имеет права отказать

Житомирский окружной административный суд рассмотрел дело о праве пенсионера на индексацию перечисленной пенсии и высказал правовую позицию по применению коэффициентов индексации.

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Индексация пенсий является одним из механизмов государственной социальной защиты, направленным на сохранение покупательной способности пенсионных выплат в условиях роста потребительских цен. На практике между пенсионерами и органами Пенсионного фонда нередко возникают споры относительно правильности применения законодательства при перерасчете и индексации пенсий. Одно из таких дел рассмотрел Житомирский окружной административный суд.

Суд рассмотрел дело по иску пенсионера к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Житомирской области о признании противоправным бездействия в части непроведения индексации пенсии и об обязании осуществить ее перерасчет.

Суть дела

В Житомирский окружной административный суд обратился пенсионер с иском к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Житомирской области, в котором просил признать противоправным бездействие ответчика, выразившееся в непроведении индексации его пенсионного обеспечения с учетом увеличения показателя пенсионного обеспечения (дохода) в размере 28 216,89 грн с применением коэффициента 1,0796 в январе–феврале 2025 года и коэффициента 1,1210 с 1 марта 2026 года. Кроме того, истец просил обязать орган Пенсионного фонда осуществить соответствующее начисление и выплату индексации.

Исковые требования мотивированы тем, что вступившим в законную силу решением административного суда орган Пенсионного фонда был обязан произвести перерасчет пенсии истца с применением показателя средней заработной платы (дохода), с которой уплачены страховые взносы, в размере 28 216,89 грн. Во исполнение этого решения пенсия была перерасчитана, однако впоследствии ответчик не провел ее индексацию с применением коэффициентов увеличения, установленных на 2025 и 2026 годы.

Истец обратился в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением о проведении индексации. В ответном письме орган Пенсионного фонда сообщил, что оснований для применения указанных коэффициентов увеличения нет, поскольку показатель средней заработной платы в размере 28 216,89 грн был определен исключительно во исполнение судебного решения и не является тем показателем средней заработной платы, который используется в соответствии с частью второй статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Не согласившись с такой позицией ответчика, истец обратился в административный суд.

Представитель Главного управления Пенсионного фонда Украины в Житомирской области подал отзыв, в котором возражал против удовлетворения иска и указал, что индексация осуществляется в соответствии с требованиями законодательства, а основания для применения коэффициентов увеличения к показателю средней заработной платы, определенному судебным решением, отсутствуют.

Позиция суда

Исследовав материалы дела №240/18608/26, суд прежде всего обратил внимание на конституционные гарантии социальной защиты. Суд отметил, что статья 46 Конституции Украины гарантирует гражданам право на социальную защиту, которое включает, в частности, право на пенсионное обеспечение.

Далее суд проанализировал нормы Закона Украины «Об индексации денежных доходов населения» №1282-XII, определяющего правовые, экономические и организационные основы поддержания покупательной способности населения. Суд подчеркнул, что индексация является законодательно установленным механизмом повышения денежных доходов населения, позволяющим частично или полностью компенсировать рост цен на потребительские товары и услуги.

В соответствии со статьями 1 и 2 указанного Закона индексации подлежат денежные доходы граждан, полученные в гривне на территории Украины и не имеющие разового характера, в том числе пенсии.

Суд также сослался на Закон Украины «О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях» №2017-III, отметив, что индексация доходов населения является одной из государственных социальных гарантий и согласно статье 19 этого Закона обязательна для всех государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности.

Кроме того, суд обратил внимание, что экономическим основанием для проведения индексации является превышение индекса потребительских цен над порогом индексации в размере 103 процентов, а порядок ее проведения определяется Кабинетом Министров Украины.

Проанализировав изменения, внесенные Законом №2040-ІХ, суд указал, что после вступления их в силу часть пятая статьи 2 Закона №1282-XII прямо предусматривает проведение индексации пенсий в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, с применением коэффициента увеличения, определяемого в соответствии с абзацами вторым и третьим части второй статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Кроме того, суд проанализировал положения Закона Украины №2262-XII «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», который является специальным законом в сфере пенсионного обеспечения военнослужащих и других определенных категорий граждан.

Анализируя положения Закона №2262-XII, суд пришел к выводу, что государство гарантирует лицам, на которых распространяется действие этого Закона, надлежащий уровень пенсионного обеспечения путем назначения и перерасчета пенсий, а также предоставления иных социальных гарантий.

Ссылаясь на статью 43 Закона №2262-XII, суд отметил, что пенсии указанным лицам исчисляются исходя из размера денежного обеспечения с учетом должностного оклада, оклада по воинскому или специальному званию, надбавки за выслугу лет, ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения и премий в порядке, установленном законодательством.

Также суд проанализировал статьи 63 и 64 Закона №2262-XII. В частности, суд указал, что все пенсии, назначенные в соответствии с этим Законом, подлежат перерасчету в случае повышения денежного обеспечения соответствующих категорий военнослужащих. Если же в году проведения индексации и до ее проведения пенсия не перерасчитывалась в соответствии со статьей 63 указанного Закона, для обеспечения индексации применяется механизм, определенный Кабинетом Министров Украины, с использованием коэффициента увеличения, установленного частью второй статьи 42 Закона №1058-IV. При этом сумма индексации учитывается при последующих перерасчетах пенсии.

Оценивая положения Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» №1058-IV, суд подчеркнул, что именно этот Закон определяет принципы функционирования системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, а изменение его норм возможно исключительно путем внесения изменений в сам Закон.

Особое внимание суд уделил толкованию части второй статьи 42 Закона №1058-IV. Суд указал, что в целях обеспечения индексации ежегодно с 1 марта осуществляется перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы, который учитывается при исчислении пенсии.

По мнению суда, словосочетание «который учитывается при исчислении пенсии» имеет определяющее значение для правильного применения данной нормы. Оно означает, что объектом увеличения является не абстрактный средний показатель по государству, а именно тот показатель средней заработной платы, который был использован при исчислении пенсии конкретного лица и фактически определяет ее размер.

Суд подчеркнул, что законодательная конструкция четко разграничивает два самостоятельных элемента механизма индексации. Первым является индивидуальная база для увеличения — показатель заработка, примененный при назначении или перерасчете пенсии конкретного лица. Вторым — коэффициент увеличения, определяемый на основании общегосударственных макроэкономических показателей, в частности уровня инфляции и динамики средней заработной платы в Украине.

По убеждению суда, эти элементы выполняют различные правовые функции и не могут подменять друг друга. Использование общего показателя вместо индивидуальной базы для индексации противоречит содержанию части второй статьи 42 Закона №1058-IV и искажает установленный законом механизм проведения индексации.

Кроме того, суд обратил внимание на положения Порядка проведения перерасчета пенсий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 февраля 2019 года №124. Суд отметил, что данный Порядок предусматривает осуществление каждого последующего перерасчета с применением уже увеличенного в предыдущие годы показателя средней заработной платы, который использовался при исчислении пенсии конкретного лица.

По мнению суда, эта норма подтверждает непрерывность механизма индексации и свидетельствует о том, что каждое последующее увеличение должно осуществляться в отношении фактического показателя, который уже используется в пенсионном деле конкретного пенсионера.

Суд также обратил внимание на принцип эффективной судебной защиты, предусмотренный Кодексом административного судопроизводства Украины. В решении указано, что административный суд не ограничивается лишь констатацией факта нарушения прав лица, а должен избрать такой способ защиты, который обеспечит их реальное восстановление и исключит необходимость повторного обращения в суд.

В этой связи суд сослался на правовые позиции Верховного Суда, изложенные, в частности, в постановлениях от 30 января 2018 года по делу №804/1457/17, от 11 декабря 2018 года по делу №802/295/17-а, от 19 февраля 2019 года по делу №824/399/17-а, от 23 декабря 2021 года по делу №480/4737/19 и от 17 февраля 2020 года по делу №820/1961/18. Суд отметил, что выход за пределы заявленных исковых требований допускается лишь как исключение, если это необходимо для полного и эффективного восстановления нарушенных прав лица и соответствует требованиям процессуального законодательства.

Ссылаясь на правовую позицию Верховного Суда Украины, изложенную в постановлении от 16 сентября 2015 года по делу №21-1465а15, суд подчеркнул, что судебное решение должно не только устанавливать факт нарушения права, но и гарантировать его фактическое восстановление, обеспечивать возможность исполнения судебного решения и исключать необходимость повторной судебной защиты вследствие последующих противоправных решений, действий или бездействия субъекта властных полномочий.

Оценивая спорные правоотношения, суд пришел к выводу, что индексация пенсии истца начиная с января 2025 года должна была осуществляться в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины №185, №209, №236, Порядком проведения перерасчета пенсий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №124, а также с учетом требований части второй статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

При этом суд указал, что показатель средней заработной платы, используемый для исчисления пенсии истца, подлежит последовательному увеличению с применением установленных законодательством коэффициентов. В частности, с 1 января 2025 года должен применяться коэффициент 1,0796, с 1 марта 2025 года — коэффициент 1,115, а с 1 марта 2026 года — коэффициент 1,121.

Суд также отметил, что аналогичный подход уже сформирован Верховным Судом в постановлениях от 13 января 2025 года по делу №160/28752/23, от 27 января 2025 года по делу №200/422/24 и от 28 января 2025 года по делу №400/4663/24. В соответствии с частью пятой статьи 242 Кодекса административного судопроизводства Украины эти правовые выводы подлежат учету судами при применении норм права к аналогичным правоотношениям.

С учетом установленных обстоятельств суд пришел к выводу, что пенсия истца подлежит индексации с применением коэффициентов увеличения показателя средней заработной платы, который учитывается при исчислении его пенсии, начиная с 1 января 2025 года с применением коэффициента 1,0796, с 1 марта 2025 года — коэффициента 1,115, а с 1 марта 2026 года — коэффициента 1,121.

Оценивая доказательства по делу, суд указал, что в соответствии со статьей 77 Кодекса административного судопроизводства Украины именно на субъекта властных полномочий возлагается обязанность доказать правомерность своих решений, действий или бездействия. В данном деле ответчик не представил надлежащих доказательств, подтверждающих правомерность отказа в проведении индексации, тогда как истец надлежащими и допустимыми доказательствами подтвердил обстоятельства, на которых основывались его требования.

При таких обстоятельствах Житомирский окружной административный суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для полного удовлетворения административного иска.

Решение суда

Житомирский окружной административный суд пришел к выводу об обоснованности заявленных требований и удовлетворил административный иск.

Суд признал противоправным бездействие Главного управления Пенсионного фонда Украины в Житомирской области в части непроведения индексации пенсии истца с применением коэффициентов увеличения показателя средней заработной платы (дохода), который используется для исчисления пенсии.

Кроме того, суд обязал Главное управление Пенсионного фонда Украины в Житомирской области провести перерасчет пенсионного обеспечения с применением предусмотренных законодательством коэффициентов индексации, осуществить начисление и выплату причитающихся сумм с учетом ранее произведенных выплат.

Также суд постановил взыскать в пользу истца за счет бюджетных ассигнований ответчика уплаченный судебный сбор.

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