После длительного перерыва начали поступать алименты: что будет с государственной помощью на ребенка

Получателям государственной помощи на детей объяснили, когда нужно сообщить об алиментах.

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Получатели временной государственной помощи на ребенка должны сообщать Пенсионному фонду Украины о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на право на такую выплату. В частности, если спустя длительное время один из родителей, который ранее не выплачивал алименты, все же перечислил средства на содержание ребенка, об этом необходимо своевременно сообщить. В противном случае могут возникнуть основания для прекращения выплаты помощи и необходимость урегулирования вопроса с Пенсионным фондом.

Получили алименты: когда нужно сообщить Пенсионному фонду

В случае получения алиментов от второго родителя получатель временной государственной помощи обязан сообщить об этом органу Пенсионного фонда.

Сделать это необходимо в течение десяти дней с момента возникновения такого обстоятельства. Такая обязанность предусмотрена пунктом 10 Порядка назначения и выплаты временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка либо место жительства которых неизвестно, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22 февраля 2006 года № 189.

Когда прекращается выплата временной государственной помощи

После получения алиментов выплата временной государственной помощи прекращается.

В частности, выплаты прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором были получены алименты от отца ребенка.

Можно ли снова оформить помощь

Право на государственную помощь может быть восстановлено, если в дальнейшем выплата алиментов снова прекратится.

В таком случае получатель имеет право повторно обратиться в орган Пенсионного фонда Украины для продолжения выплаты временной государственной помощи на ребенка.

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