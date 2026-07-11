Пенсію можуть призупинити у 2026: кого це стосується і що робити

Пенсійний фонд може призупинити або повністю припинити виплату пенсії з низки підстав, зокрема через непроходження ідентифікації, проблеми з банківським рахунком чи невиконання вимог законодавства.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійні виплати можуть припинитися не лише через помилки в документах чи зміну життєвих обставин. Причиною нерідко стають пропущена обов'язкова процедура, неактивний банківський рахунок або інші підстави, визначені законодавством.

У яких випадках пенсію можуть призупинити

Відповідно до статті 49 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», рішення про припинення або призупинення виплат можуть ухвалити органи Пенсійного фонду чи суд.

Найпоширенішими підставами є:

відсутність отримання пенсії через банк або поштове відділення протягом шести місяців;

непроходження обов'язкової фізичної ідентифікації, що особливо актуально для внутрішньо переміщених осіб;

повернення коштів банком або проблеми з рахунком чи банківською карткою;

виявлення недостовірних чи помилкових відомостей у документах, на підставі яких було призначено пенсію;

особиста заява пенсіонера про тимчасове припинення виплат;

смерть пенсіонера або набуття ним статусу особи, зниклої безвісти.

Коли необхідно підтверджувати право на пенсію

Для окремих категорій пенсіонерів право на виплати потрібно періодично підтверджувати.

Пенсія за вислугу років. Якщо людина знову працевлаштовується на посаду, що дає право на таку пенсію, виплати припиняються на весь період роботи. Поновлення можливе після звільнення.

Пенсія по інвалідності. Якщо людина не пройшла повторне медичне оцінювання у визначений строк, виплати припиняються з початку наступного місяця. Також пенсія може бути переглянута або скасована у разі зміни групи інвалідності чи втрати відповідного статусу.

Під час воєнного стану для окремих категорій громадян законодавство передбачає можливість автоматичного продовження виплат у разі пропуску переогляду з поважних причин. Водночас у Пенсійному фонді рекомендують не чекати припинення виплат, а заздалегідь уточнювати свій статус.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника. Виплати припиняються після завершення навчання за денною формою (але не пізніше досягнення 23 років) або після працевлаштування особи, яка здійснювала догляд за дітьми померлого годувальника.

Особливості для внутрішньо переміщених осіб

Для ВПО найпоширенішими причинами призупинення пенсії залишаються непроходження фізичної ідентифікації та відсутність руху коштів на рахунку понад шість місяців. Крім того, проблеми можуть виникнути через неактуальні персональні дані в державних реєстрах. Перевірити статус можна через сервіс «Моя ідентифікація» на вебпорталі Пенсійного фонду.

Що потрібно знати пенсіонерам, які перебувають за кордоном

Якщо людина тимчасово проживає за межами України, для збереження пенсійних виплат необхідно щонайменше раз на шість місяців проходити ідентифікацію.

Це можна зробити:

дистанційно через вебпортал Пенсійного фонду за допомогою «Дія.Підпис» або відеоверифікації;

поштою, отримавши в українській дипломатичній установі документ, який підтверджує, що пенсіонер живий, і надіславши його до ПФУ.

У разі виїзду на постійне місце проживання за кордон пенсійні виплати в Україні припиняються. Перед від'їздом пенсіонер має право оформити виплату пенсії за шість місяців наперед.

Водночас для окремих держав, з якими Україна уклала міжнародні договори у сфері пенсійного забезпечення, діють спеціальні правила. У таких випадках виплату пенсії забезпечує країна проживання.

Чи повідомляє ПФУ про припинення виплат

Якщо рішення про припинення пенсії ухвалене через виявлені порушення в документах або за рішенням відповідної комісії, Пенсійний фонд повинен письмово повідомити пенсіонера протягом п'яти робочих днів.

Однак у разі автоматичного призупинення виплат, наприклад через непроходження ідентифікації або завершення строку дії банківської картки, попередження не надсилається. У більшості випадків людина дізнається про проблему лише тоді, коли кошти не надходять на рахунок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.