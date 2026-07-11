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Затримують зарплату на кілька тижнів: як працівники можуть вплинути на роботодавця

07:44, 11 липня 2026
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Будь-яке відхилення від цих термінів уже вважається порушенням трудових гарантій, хоча компенсація за них нараховується не завжди.
Затримують зарплату на кілька тижнів: як працівники можуть вплинути на роботодавця
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Затримка виплати заробітної плати є порушенням трудового законодавства України. Працівник не повинен просто чекати, поки роботодавець вирішить свої фінансові труднощі, адже строки виплати зарплати визначені законом.

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Відповідно до Кодексу законів про працю України та закону України «Про оплату праці», роботодавець зобов’язаний виплачувати заробітну плату регулярно та не рідше двох разів на місяць.

Перша частина зарплати — аванс — виплачується за першу половину місяця, а друга частина — за решту відпрацьованого періоду. Зокрема, виплати мають проводитися у встановлені строки: аванс — з 16 по 22 число поточного місяця, а остаточний розрахунок — з 1 по 7 число наступного місяця.

Невиплата авансу також є порушенням трудового законодавства, оскільки він є обов’язковою частиною заробітної плати, а не добровільною виплатою роботодавця.

Закон України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» передбачає можливість отримання компенсації за затримку заробітної плати.

При цьому компенсація залежить від тривалості затримки. Якщо зарплату затримали менш ніж на місяць, компенсація зазвичай не нараховується. Якщо ж затримка становить місяць і більше, роботодавець зобов’язаний виплатити працівнику компенсацію за втрачені кошти.

Якщо компанія не виплачує заробітну плату у встановлені строки, працівник має право звернутися до контролюючих органів.

Скаргу можна подати до:

  • Державної служби України з питань праці;
  • Державної податкової служби України;
  • правоохоронних органів — у разі серйозних порушень.

Після звернення відповідні органи можуть провести перевірку роботодавця.

Крім того, працівник має право звернутися до суду та вимагати виплати всієї заборгованості із заробітної плати, а також компенсації за затримку.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховній Раді рекомендували не включати до порядку денного законопроєкт №15323, який передбачав відновлення позапланових перевірок роботодавців щодо дотримання законодавства про оплату праці в умовах воєнного стану.

Таке рішення ухвалив Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів під час чергового засідання. Водночас народні депутати запропонували використати окремі положення законопроєкту під час підготовки та попереднього розгляду інших законодавчих ініціатив у цій сфері. 

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