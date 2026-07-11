Мати військового, який зник під Бахмутом у 2023 році, домоглася через суд оголошення його померлим

Металургійний районний суд міста Кривого Рогу оголосив померлим військовослужбовця, який зник безвісти під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута у квітні 2023 року, визнавши, що обставини його зникнення дають достатні підстави припускати загибель.

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Під час повномасштабної війни чимало українських військовослужбовців вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. У випадках, коли особа зникла під час бойових дій, а тривалий час відсутні будь-які відомості про її місцеперебування, члени сім'ї можуть звернутися до суду із заявою про оголошення її померлою.

Такі справи мають важливе юридичне значення, оскільки рішення суду є підставою для реалізації майнових і соціальних прав родичів, зокрема оформлення спадщини, призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника та отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої законодавством.

Один із таких випадків розглянув Металургійний районний суд міста Кривого Рогу, який ухвалив рішення про оголошення померлим військовослужбовця, що зник безвісти під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута у квітні 2023 року.

Суть справи

До суду звернулася мати військовослужбовця із заявою про оголошення свого сина померлим. У заяві зазначалося, що він проходив військову службу за мобілізацією та 24 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Бахмут Донецької області зник безвісти внаслідок масованого артилерійського обстрілу та штурмових дій противника.

Матеріали справи № 210/2140/26 містили повідомлення військової частини про зникнення військовослужбовця безвісти, витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, витяг з ЄРДР про відкриття кримінального провадження, витяг із журналу ведення бойових дій, акт службового розслідування та наказ командира військової частини про результати такого розслідування.

Із зазначених документів вбачається, що військовослужбовець виконував бойове завдання на позиціях поблизу Бахмута. Після масованого артилерійського обстрілу та штурму противника під час перевірки особового складу було встановлено його зникнення безвісти. Серед евакуйованих поранених і загиблих він не перебував, на зв'язок не виходив, а службовим розслідуванням встановлено, що зникнення пов'язане саме з виконанням бойового завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України і не пов'язане з вчиненням кримінального чи адміністративного правопорушення. Також у справі були наявні відповіді Координаційного штабу та Національного інформаційного бюро про відсутність підтверджених відомостей щодо перебування військовослужбовця у полоні або встановлення його місцеперебування.

Заявниця зазначала, що оголошення сина померлим необхідне для оформлення спадкових прав та отримання одноразової грошової допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів №168.

Позиція та висновки суду

Суд навів положення статей 46 та 47 Цивільного кодексу України, статей 293, 315, 317 ЦПК України, а також Закону «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин».

Суд звернув увагу, що відповідно до частини другої статті 46 ЦК України фізична особа, яка пропала безвісти у зв'язку з воєнними діями чи збройним конфліктом, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій, однак з урахуванням конкретних обставин справи — і до спливу цього строку, але не раніше ніж через шість місяців.

При цьому суд застосував правову позицію Великої Палати Верховного Суду, викладену у постанові від 11 грудня 2024 року у справі №755/11021/22. Згідно з нею приписи частини другої статті 46 ЦК України є спеціальними для випадків зникнення особи саме у зв'язку з воєнними діями, а шестимісячний строк має обчислюватися від дня закінчення активних бойових дій на території ймовірної загибелі особи.

Суд зазначив, що згідно з Переліком територій, на яких ведуться або велися бойові дії, активні бойові дії у місті Бахмут завершилися 12 грудня 2023 року. На момент розгляду справи минуло більше року після завершення активних бойових дій у місці зникнення військовослужбовця, протягом цього часу будь-яких відомостей про його місцеперебування не отримано, у списках полонених чи загиблих він не значиться.

Оцінивши всі наявні докази у сукупності, суд дійшов висновку, що обставини зникнення військовослужбовця під час виконання бойового завдання, тривала відсутність будь-яких відомостей про нього та результати службового розслідування дають достатні підстави для вірогідного припущення про його загибель.

У результаті суд задовольнив заяву, оголосив військовослужбовця померлим, визначивши датою смерті 24 квітня 2023 року, а місцем смерті — місто Бахмут Донецької області. Також суд роз'яснив, що у разі появи особи або отримання відомостей про її місцеперебування рішення про оголошення її померлою може бути скасоване у встановленому законом порядку.

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