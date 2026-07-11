Мать военного, пропавшего под Бахмутом в 2023 году, добилась через суд объявления его умершим

Металлургический районный суд города Кривого Рога объявил умершим военнослужащего, пропавшего без вести во время выполнения боевого задания вблизи Бахмута в апреле 2023 года, признав, что обстоятельства его исчезновения дают достаточные основания предполагать гибель.

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Во время полномасштабной войны многие украинские военнослужащие считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах. В случаях, когда человек исчез во время боевых действий и в течение длительного времени отсутствуют какие-либо сведения о его местонахождении, члены семьи могут обратиться в суд с заявлением об объявлении его умершим.

Такие дела имеют важное юридическое значение, поскольку решение суда является основанием для реализации имущественных и социальных прав родственников, в частности оформления наследства, назначения пенсии в связи с потерей кормильца и получения единовременной денежной помощи, предусмотренной законодательством.

Один из таких случаев рассмотрел Металлургический районный суд города Кривого Рога, который принял решение об объявлении умершим военнослужащего, пропавшего без вести во время выполнения боевого задания в районе Бахмута в апреле 2023 года.

Суть дела

В суд обратилась мать военнослужащего с заявлением об объявлении своего сына умершим. В заявлении указывалось, что он проходил военную службу по мобилизации и 24 апреля 2023 года во время выполнения боевого задания вблизи города Бахмут Донецкой области пропал без вести в результате массированного артиллерийского обстрела и штурмовых действий противника.

Материалы дела № 210/2140/26 содержали сообщение воинской части о пропаже военнослужащего без вести, выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, выписку из ЕРДР об открытии уголовного производства, выписку из журнала ведения боевых действий, акт служебного расследования и приказ командира воинской части о результатах такого расследования.

Из указанных документов следует, что военнослужащий выполнял боевое задание на позициях в районе Бахмута. После массированного артиллерийского обстрела и штурма противника во время проверки личного состава было установлено его исчезновение без вести. Среди эвакуированных раненых и погибших он не находился, на связь не выходил, а служебным расследованием установлено, что исчезновение связано именно с выполнением боевого задания по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и не связано с совершением уголовного или административного правонарушения. Также в материалах дела имелись ответы Координационного штаба и Национального информационного бюро об отсутствии подтвержденных сведений о пребывании военнослужащего в плену либо установлении его местонахождения.

Заявительница указывала, что объявление сына умершим необходимо для оформления наследственных прав и получения единовременной денежной помощи в соответствии с постановлением Кабинета Министров №168.

Позиция и выводы суда

Суд привел положения статей 46 и 47 Гражданского кодекса Украины, статей 293, 315, 317 ГПК Украины, а также Закона «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах».

Суд обратил внимание, что в соответствии с частью второй статьи 46 ГК Украины физическое лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями либо вооруженным конфликтом, может быть объявлено судом умершим по истечении двух лет со дня окончания военных действий, однако с учетом конкретных обстоятельств дела — и до истечения этого срока, но не ранее чем через шесть месяцев.

При этом суд применил правовую позицию Большой Палаты Верховного Суда, изложенную в постановлении от 11 декабря 2024 года по делу №755/11021/22. Согласно ей положения части второй статьи 46 ГК Украины являются специальными для случаев исчезновения лица именно в связи с военными действиями, а шестимесячный срок должен исчисляться со дня окончания активных боевых действий на территории предполагаемой гибели лица.

Суд отметил, что согласно Перечню территорий, на которых ведутся либо велись боевые действия, активные боевые действия в городе Бахмут завершились 12 декабря 2023 года. На момент рассмотрения дела прошло более года после завершения активных боевых действий в месте исчезновения военнослужащего, при этом за все это время каких-либо сведений о его местонахождении получено не было, в списках военнопленных или погибших он не значился.

Оценив все имеющиеся доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что обстоятельства исчезновения военнослужащего во время выполнения боевого задания, длительное отсутствие каких-либо сведений о нем и результаты служебного расследования дают достаточные основания для вероятного предположения о его гибели.

В результате суд удовлетворил заявление, объявил военнослужащего умершим, определив датой смерти 24 апреля 2023 года, а местом смерти — город Бахмут Донецкой области. Также суд разъяснил, что в случае появления лица либо получения сведений о его местонахождении решение об объявлении его умершим может быть отменено в установленном законом порядке.

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