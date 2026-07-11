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Киевский фуникулёр не будет работать более месяца: когда возобновят движение

07:54, 11 июля 2026
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Плановый ремонт будет включать проверку оборудования, обновление вагонов и подготовку к дальнейшей безопасной эксплуатации.
Киевский фуникулёр не будет работать более месяца: когда возобновят движение
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С 13 июля по 21 августа киевский фуникулер будет закрыт для пассажиров в связи с ежегодным плановым ремонтом. Как сообщили в КП «Киевпастранс», работы направлены на поддержание надлежащего технического состояния инфраструктуры и подвижного состава.

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Во время ремонта специалисты выполнят комплекс технических работ. В частности, отремонтируют машинный, компрессорный и тиристорный залы, осмотрят тяговый трос с последующим укорочением, обследуют контактную сеть и проведут её натяжку.

Также проверят и, при необходимости, частично заменят шпалы, обновят предупредительную разметку на лестничных маршах станций, выполнят малярные и слесарные работы по кузовам вагонов, частично отремонтируют их двери и проведут дефектоскопию сварных швов.

Кроме того, планируется частичное обновление обивки пассажирских сидений с полной комплексной очисткой, обследование и регулировка пневмосистемы вагонов, а также обеспечение надлежащего санитарно-технического состояния вестибюлей станций.

По завершении ремонтных работ вагоны фуникулера пройдут статические и динамические испытания под повышенной нагрузкой.

В «Киевпастрансе» отметили, что из-за сложной тросовой системы и значительного веса вагонов демонтаж подвижного состава проводиться не будет. Все работы будут выполняться непосредственно на станциях и в межстанционной зоне.

В коммунальном предприятии подчеркнули, что ежегодный плановый ремонт фуникулера проводится в соответствии с нормативно-технической документацией объекта.

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Киев транспорт

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