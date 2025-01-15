До Апеляційної палати ВАКС буде оголошено новий конкурс – що відомо та що потрібно враховувати майбутнім кандидатам

Новий конкурс буде проходити вже за іншими правилами та з іншим прохідним балом за IQ-тестування.

Джерело фото: ВККС

На десять вакантних посад суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду буде оголошено новий конкурс.

Відповідне рішення ВККС у пленарному складі ухвалила 15 січня 2025 року за результатами перевірки практичних робіт 19 кандидатів на посади суддів АП ВАКС, які раніше вдало подолали етапи тестування на знання норм законодавства та тестування на когнітивні здібності.

За даними ВККС жоден з 19 кандидатів не зміг набрати прохідний бал (108,75 бали) за етап виконання практичного завдання та подолати бар’єр у 75% від максимально можливого балу.

Етап виконання практичного завдання став невдалим і для шести діючих суддів першої інстанції Вищого антикорупційного суду.

Чому виникла потреба в оголошенні нового конкурсу, «Судово-юридичній газеті» розповіли у Вищий кваліфікаційній комісії суддів.

Які проблеми виникли під час конкурсу

Олег Коліуш, член ВККС

На жаль, конкурс на посади суддів як першої інстанції Вищого антикорупційного суду, так і його Апеляційної палати, доводиться проводити в умовах дії військового стану та повномасштабного вторгнення. Це, безумовно, має негативний вплив на конкурсні процедури.

Ще під час подання документів кандидатами на посади суддів ВАКС та АП ВАКС у березні 2024 року, нам було зрозуміло, що у подальшому з конкурсом можуть виникнути проблеми.

По-перше, нам хотілося б, щоб кандидатів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС було більше. По-друге, дуже багато кандидатів неуважно поставилися до процедури подання документів.

Так, для участі у конкурсі на посади суддів ВАКС документи подали 153 кандидати, а на посади суддів АП ВАКС – 85 претендентів. Відмову у допуску до конкурсних процедур отримали 53 кандидата на посади суддів ВАКС та 24 претендента на посади суддів АП ВАКС. Головна причина відмови у допуску – помилки при поданні документів в електронному вигляді або подання неповного комплекту документів.

Згодом у певної кількості конкурсантів виникли проблеми зі складанням тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду. Вдалим тестування виявилося лише для 74 кандидатів на посади суддів ВАКС та для 49 претендентів на посади суддів АП ВАКС.

Нарешті, критичним для конкурсу стало тестування на когнітивні здібності. За етап IQ-тестування кандидати мали набрати щонайменше 108,75 бала, тобто 75% від максимально можливого балу. На цьому етапі ми «втратили» більшість кандидатів, що ще залишалися у конкурсних процедурах.

У підсумку, через певні особливості практичних завдань, жоден з 19 кандидатів на посади суддів АП ВАКС не зміг набрати прохідний бал.

Що стосується ВАКС, то лише 7 претендентів на посади суддів першої інстанції змогли подолати бар’єр у 75% від максимально можливого балу. У подальшому цих кандидатів ще чекають співбесіди, можливо й за участю Громадської ради міжнародних експертів.

До речі, вперше в Україні з метою забезпечення прозорості і довіри до результатів конкурсу, за пропозицією міжнародних партнерів, Комісією було залучено до перевірки виконаних практичних робіт науковців-правників.

Скільки у підсумку кандидатів на посади суддів першої інстанції ВАКС зможуть отримати рекомендації для призначення на посади суддів Антикорупційного суду, наразі сказати важко.

Таким чином, недостатньо велика кількість претендентів, які змогли подати заяви для участі у конкурсі, вже на етапі допуску вказувала на потенційну необхідність проведення повторного конкурсу.

Руслан Мельник, секретар Другої палати ВККС

Ми підкреслюємо, що учасники конкурсу — професіонали своєї справи, і їхні результати в даному конкурсі не ставлять під сумнів їхню кваліфікацію. Одночасно ми розуміємо, що проведення нового конкурсу вимагатиме додаткових часових і ресурсних витрат. Однак Комісія вважає цей крок необхідним для забезпечення справедливого та професійного відбору кандидатів до важливої апеляційної інстанції ВАКС, щоб зберегти довіру до процесу відбору та надати більше можливостей учасникам конкурсу.

Комісія висловлює подяку всім кандидатам за їхню участь та прагнення зробити внесок у розвиток судочинства в Україні. Ми впевнені, що повторний конкурс до апеляційної інстанції ВАКС дозволить більш комплексно оцінити компетенції учасників і забезпечити ширшу участь у конкурсі професійних правників.

Ми запрошуємо всіх зацікавлених кандидатів, зокрема учасників поточного конкурсу, готуватись до участі у оновленому конкурсі до апеляційної палати ВАКС. Впевнені, що він дозволить відібрати компетентних і гідних кандидатів для роботи в апеляційній інстанції ВАКС. Слідкуйте за оновленнями на офіційному сайті Комісії та в наших соціальних мережах, де ми будемо інформувати про хід підготовки нового конкурсу та його етапи.

Яким буде новий конкурс на посади суддів АП ВАКС

Віталій Гацелюк, член ВККС

Отриманий Комісією досвід буде використаний при підготовці до повторного конкурсу.

По-перше, після оголошення нового конкурсу ВККС приділить більше уваги роз’яснювальній роботі, щоб мінімізувати кількість помилок, які допускають кандидати під час процедури подання документів.

По-друге, практичні завдання – модельні справи, будуть якісно доопрацьовані, щоб стати максимально наближеними до справ, з якими стикаються судді Антикорупційного суду під час своєї професійної діяльності.

По-третє, під час нового конкурсу вже не буде вимоги для кандидатів набирати щонайменше 75% балів за етап тестування на когнітивні здібності (IQ-тест). Прохідний бал ВККС тепер буде визначати самостійно.

По-четверте, з’явиться новий етап конкурсу – тестування з історії української державності.

Оголошення нового конкурсу на десять вакантних посад суддів АП ВАКС очікується у лютому-березні 2025 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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