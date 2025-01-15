В Апелляционную палату ВАКС будет объявлен новый конкурс – что известно и что нужно учитывать будущим кандидатам

Новый конкурс будет проходить уже по другим правилам и с другим проходным баллом за IQ-тестирование.

Фото: ВККС

На десять вакантных должностей судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда будет объявлен новый конкурс.

Соответствующее решение ВККС в пленарном составе приняла 15 января 2025 года по итогам проверки практических работ 19 кандидатов на должности судей АП ВАКС, ранее успешно преодолевших этапы тестирования на знание норм законодательства и тестирования на когнитивные способности.

По данным ВККС, ни один из 19 кандидатов не смог набрать проходной балл (108,75 балла) за этап выполнения практического задания и преодолеть барьер в 75% максимально возможного балла.

Этап выполнения практического задания стал неудачным и для шести действующих судей первой инстанции Высшего антикоррупционного суда.

Почему возникла необходимость в объявлении нового конкурса, «Судебно-юридической газете» рассказали в Высшей квалификационной комиссии судей.

Какие проблемы возникли во время конкурса

Олег Колиуш, член ВККС

К сожалению, конкурс на должности судей, как первой инстанции Высшего антикоррупционного суда, так и его Апелляционной палаты, приходится проводить в условиях действия военного положения и полномасштабного вторжения. Это, безусловно, оказывает негативное влияние на конкурсные процедуры.

Еще во время подачи кандидатами на должности судей ВАКС и АП ВАКС документов в марте 2024 года, нам было понятно, что в дальнейшем с конкурсом могут возникнуть проблемы.

Во-первых, нам бы хотелось, чтобы кандидатов на должности судей ВАКС и АП ВАКС было больше. Во-вторых, очень многие кандидаты невнимательно отнеслись к процедуре подачи документов.

Так, для участия в конкурсе на должности судей ВАКС документы подали 153 кандидата, а на должности судей АП ВАКС – 85 претендентов. Отказ в допуске к конкурсным процедурам получили 53 кандидата на должности судей ВАКС и 24 претендента на должности судей АП ВАКС. Главная причина отказа в допуске – ошибки при подаче документов в электронном виде или представление неполного комплекта документов.

Впоследствии, у определенного количества конкурсантов возникли проблемы со сдачей тестирования на общие знания в сфере права и знаний по специализации соответствующего суда. Удачным тестирование оказалось только для 74 кандидатов на должности судей ВАКС и 49 претендентов на должности судей АП ВАКС.

Наконец критическим для конкурса стало тестирование на когнитивные способности. За этап IQ-тестирования кандидаты должны были набрать не менее 108,75 балла, то есть 75% от максимально возможного балла. На этом этапе мы потеряли большинство кандидатов, которые еще оставались в конкурсных процедурах.

В итоге, из-за определенных особенностей практических заданий, ни один из 19 кандидатов на должности судей АП ВАКС не смог набрать проходной балл.

Что касается ВАКС, то только 7 претендентов на должности судей первой инстанции смогли преодолеть барьер в 75% от максимально возможного балла. Далее этих кандидатов еще ждут собеседования, возможно, и с участием Общественного совета международных экспертов.

Кстати, впервые в Украине с целью обеспечения прозрачности и доверия к результатам конкурса, по предложению международных партнеров, Комиссией были привлечены к проверке выполненных практических работ ученые-правоведы.

Сколько в итоге кандидатов на должности судей первой инстанции ВАКС смогут получить рекомендации для назначения на должности судей Антикоррупционного суда, сказать сложно.

Таким образом, недостаточно большое количество претендентов, которые смогли подать заявления на участие в конкурсе, уже на этапе допуска указывало на потенциальную необходимость проведения повторного конкурса.

Руслан Мельник, секретарь Второй палаты ВККС

Мы подчеркиваем, что участники конкурса – профессионалы своего дела, и их результаты в данном конкурсе не ставят под сомнение их квалификацию. Одновременно мы понимаем, что проведение нового конкурса потребует дополнительных временных и ресурсных расходов. Однако Комиссия считает этот шаг необходимым для обеспечения справедливого и профессионального отбора кандидатов в важную апелляционную инстанцию ​​ВАКС, чтобы сохранить доверие к процессу отбора и предоставить больше возможностей участникам конкурса.

Комиссия выражает благодарность всем кандидатам за их участие и стремление внести вклад в развитие судопроизводства в Украине. Мы уверены, что повторный конкурс в апелляционную инстанцию ​​ВАКС позволит более комплексно оценить компетенции участников и обеспечить более широкое участие в конкурсе профессиональных юристов.

Мы приглашаем всех заинтересованных кандидатов, включая участников текущего конкурса, готовиться к участию в обновленном конкурсе в апелляционную палату ВАКС. Уверен, что он позволит отобрать компетентных и достойных кандидатов для работы в апелляционной инстанции ВАКС. Следите за обновлениями на официальном сайте Комиссии и в наших социальных сетях, где мы будем информировать о ходе подготовки нового конкурса и его этапах.

Каким будет новый конкурс на должности судей АП ВАКС

Виталий Гацелюк, член ВККС

Полученный Комиссией опыт будет использован при подготовке повторного конкурса.

Во-первых, после объявления нового конкурса ВККС уделит больше внимания разъяснительной работе, чтобы минимизировать количество ошибок, допускаемых кандидатами во время процедуры подачи документов.

Во-вторых, практические задания – модельные дела, будут качественно доработаны, чтобы стать максимально приближенными к делам, с которыми сталкиваются судьи Антикоррупционного суда во время своей профессиональной деятельности.

В третьих, во время нового конкурса уже не будет требования для кандидатов набирать, по меньшей мере, 75% баллов за этап тестирования на когнитивные способности (IQ-тест). Проходной балл ВККС теперь будет определять самостоятельно.

В-четвертых, появится новый этап конкурса – тестирование по истории украинской государственности.

Объявление нового конкурса на десять вакантных должностей судей АП ВАКС ожидается в феврале-марте 2025 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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