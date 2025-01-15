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На налоговиков возложат функции администрирования вклада в поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью – принят закон

16:14, 15 января 2025
Верховная Рада приняла изменения по обеспечению права лиц с инвалидностью на труд.
На налоговиков возложат функции администрирования вклада в поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью – принят закон
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Верховная Рада 15 января приняла в целом как закон законопроект 5344-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению права лиц с инвалидностью на труд». Следует отметить, что законопроект был подан еще в ноябре 2022 года. С тех пор он возвращался на доработку, а сравнительная таблица менялась несколько раз.

Как следует из решения Комитета по социальной политике от 13 января 2025 года, текст законопроекта вновь изменили в связи с принятием закона о реформировании медико-социальной экспертизы и внедрении оценки повседневного функционирования лица №4170-IX от 19.12.2024. Последняя версия законопроекта насчитывает около 500 страниц и более 900 поправок.

Согласно версии, представленной комитетом на рассмотрение Рады, закон вступает в силу дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2026 года, кроме подпункта 6 пункта 2 раздела I настоящего Закона, который вступает в силу дня вступления в силу закона о внесении изменений в Налоговый кодекс об особенностях налогообложения предприятий/предпринимателей трудовой интеграции лиц с инвалидностью, предприятий защищенного трудоустройства.

Кабмину в течение 3 месяцев со дня вступления в силу нового закона поручено принять постановление Кабмина о внесении изменений в Положение о Государственной налоговой службе о временном возложении на Государственную налоговую службу и ее территориальные органы функций администрирования вклада в поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью.

Также Кабмин поручается предусмотреть в проекте Государственного бюджета Украины на 2026 год расходы, необходимые для обеспечения дополнительного финансирования Государственной налоговой службы Украины и ее территориальных органов в части осуществления функции администрирования вклада в поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью.

До принятия законов Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины о передаче администрирования единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование органам Пенсионного фонда Украины и о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о передаче администрирования единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование органам Пенсионного фонда Украины администрирование вклада в поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью осуществляют налоговые органы.

Под налоговыми органами понимается центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику, государственную политику по администрированию единого взноса в общеобязательное государственное социальное страхование, его территориальные органы.

Ниже приводим сравнительную таблицу ко второму чтению.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины закон

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