Практика судов
  1. Суд инфо

Судья Эдуард Бондарев временно отстранен от осуществления правосудия

16:30, 15 января 2025
Судья Хозяйственного суда Днепропетровской области Эдуард Бондарев временно отстранен от осуществления правосудия.
Судья Эдуард Бондарев временно отстранен от осуществления правосудия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия сообщает, что судья Хозяйственного суда Днепропетровской области Эдуард Бондарев временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Третьей Дисциплинарной палаты ВСП.

Отмечается, что согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Третьей Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 15 января 2025 года, судью Днепропетровской области Эдуард Бондарев отстранен от осуществления правосудия.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия – до принятия Высшим советом правосудия решения об их освобождении от должности или отмене решения Дисциплинарной палаты.

Ранее мы писали, что судью Дарью Сакун отстранили от правосудия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КСУ признал конституционной норму о том, что временно ввезенные авто личного пользования могут использоваться исключительно ввезшими их гражданами для их личных нужд

Конституционный Суд Украины принял решение по делу по защите таможенных интересов Украины.

В Апелляционную палату ВАКС будет объявлен новый конкурс – что известно и что нужно учитывать будущим кандидатам

Новый конкурс будет проходить уже по другим правилам и с другим проходным баллом за IQ-тестирование.

В Украине создадут Нацкомиссию по психическому здоровью – парламент принял закон

Комиссия будет осуществлять сертификацию специалистов в области психического здоровья.

На налоговиков возложат функции администрирования вклада в поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью – принят закон

Верховная Рада приняла изменения по обеспечению права лиц с инвалидностью на труд.

«Медиа и владельцы публичных страниц обязаны быстро удалять комментарии читателей, которые могут иметь характер клеветы, чтобы не получить судебный иск или повестку на допрос к следователю» – разъяснение ИМИ

В Институте массовой информации разъяснили, для чего нужны изменения об удалении средствами массовой информации комментариев читателей.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юлія Харченко
    Юлія Харченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Галайко
    Наталія Галайко
    суддя Залізничного районного суду м. Львова