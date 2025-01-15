Судья Эдуард Бондарев временно отстранен от осуществления правосудия

Судья Хозяйственного суда Днепропетровской области Эдуард Бондарев временно отстранен от осуществления правосудия.

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Высший совет правосудия сообщает, что судья Хозяйственного суда Днепропетровской области Эдуард Бондарев временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Третьей Дисциплинарной палаты ВСП.

Отмечается, что согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Третьей Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 15 января 2025 года, судью Днепропетровской области Эдуард Бондарев отстранен от осуществления правосудия.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия – до принятия Высшим советом правосудия решения об их освобождении от должности или отмене решения Дисциплинарной палаты.

Ранее мы писали, что судью Дарью Сакун отстранили от правосудия.

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