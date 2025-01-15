Добор на должности судей местных судов — ВККС определила порядок подачи документов действующими военнослужащими

Военнослужащие смогут подать документы для участия в отборе на должности судей с 1 марта по 1 мая 2025 включительно

В среду, 15 января, Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрела вопрос об определении особенностей представления лицами, проходящими военную службу, документов для участия в доборе на должность судьи местного суда.

В комиссии отмечают, что особый порядок представления документов для участия в доборе может быть реализован военнослужащими Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, которые по состоянию на дату представления документов проходят военную службу и намерены стать судьей.

Комиссия решила, что особый порядок распространяется только на лиц, непосредственно участвующих в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины в связи с военной агрессией РФ.

«Для таких военнослужащих срок подачи документов продлен на месяц, подать их можно с 1 марта по 1 мая 2025 включительно.

С целью реализации права на особый порядок подачи документов лицо должно предоставить документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) прохождение военной службы по состоянию на дату подачи документов», - заявили в ВККС.

Также Комиссия решила обратиться к Министру обороны Украины и Главнокомандующему ВСУ, чтобы предоставить военнослужащим, намеренным стать судьей, возможность подать документы для участия в отборе на должность судьи местного суда.

Напомним, что ВККС 11 декабря 2024 объявила о отборе на 1800 вакансий на должности судей местного суда.

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