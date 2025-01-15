Хозяйственный суд Николаевской области, помещение которого было разрушено в результате ракетной атаки, обеспечено постоянным админзданием благодаря поддержке ГСА

Этот вопрос удалось решить благодаря усилиям руководителей судебных учреждений и непосредственной поддержки главы Государственной судебной администрации Максима Пампуры – говорится в сообщении Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда.

Хозяйственный суд Николаевской области обеспечен постоянным административным зданием при поддержке главы ГСА Украины Максима Пампуры.

Так, Юго-западный апелляционный хозяйственный суд сообщает о закреплении за Хозяйственным судом Николаевской области, который входит в Юго-Западный апелляционный округ постоянного административного здания.

В условиях военного положения обеспечение непрерывной работы основных институтов государства становится важнейшим приоритетом. Продолжающаяся вооруженная агрессия нанесла значительные разрушения на территории Украины, в частности, многочисленных судебных учреждений.

По последним статистическим данным обнародованным ГСА Украины (по состоянию на 29 октября 2024 года), в результате вооруженной агрессии - 145 помещений 134 судебных учреждений получили повреждения разной степени вплоть до полного разрушения и хищения имущества. К сожалению, цифры продолжают увеличиваться.

Одним із таких трагічних епізодів для судової системи була ракетна атака, що сталася вранці 29 березня 2022 року і повністю зруйнувала приміщення Господарського суду Миколаївської області. Внаслідок цього обстрілу сталась непоправна втрата для судової системи, загинули 2 працівниці суду. Одна з працівниць отримала численні поранення, проходила довготривалу реабілітацію закордоном для подальшого протезування втраченої ноги, наразі дівчина повернулася до України і продовжує працювати на державній службі у Господарському суді Миколаївської області.

Як зазначено ПЗАГС, протягом 2 років з моменту повного руйнування приміщення ГСМО у зв’язку з ракетним ударом по будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації, в якій на останніх поверхах розташовувався суд, проводились численні перемовини щодо необхідності виділення суду окремої адміністративної будівлі.

За активного сприяння очільника ДСА України Максима Пампури, в жовтні за Господарським судом Миколаївської області було закріплено державне нерухоме майно, як постійне службове приміщення за адресою: Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця Олексія Вадатурського, 14 та в подальшому зареєстроване право оперативного управління відповідним нерухомим майном. Також, нагадуємо, що Господарському суду Миколаївської області призначено персоналізований поштовий індекс 54614.

Як зазначають у суді, враховуючи те, що під час ракетної атаки було не тільки повністю зруйновано адміністративну будівлю, а і знищено матеріально-технічну базу суду, у пріоритеті і надалі залишається питання забезпечення належного фінансування Господарського суду Миколаївської області для повноцінного відновлення належних умов для здійснення судом правосуддя, а саме роботі по укомплектуванню робочих місць для суддів, секретарів судових засідань, помічників суддів та інших працівників апарату суду, забезпеченні суду необхідними програмними засобами та належним обладнанням для проведення аудіо та відео фіксацій судових засідань, а також інших технічних засобів, що впливають на оперативність розгляду справ.

Також потребує окремої уваги питання безбар’єрного доступу до будівлі, а саме - необхідності забезпечення доступності до суду маломобільних груп населення: встановлення пандусів, спеціальних ліфтів та облаштування інших пристосувань для людей з інвалідністю.

Забезпечення Господарського суду Миколаївської області належною матеріально-технічною базою позитивно вплине на подальшу роботу судової установи та дозволить забезпечити мешканцям Миколаївщини належного доступу до правосуддя.

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