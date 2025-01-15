В Украине сумма наличных денег в обращении увеличилась за год на 58 млрд — каких банкнот на руках больше всего

В НБУ отметили, что темпы роста наличных денег в обращении оставались умеренными.

Национальный банк Украины сообщил, что в 2024 году находящаяся в обращении в стране сумма наличных увеличилась на 58,0 млрд гривен (7,6%) и по состоянию на 1 января 2025 года составила 822,4 млрд гривен.

Регулятор отмечает, что в целом темпы роста наличных денег в обращении оставались умеренными и находились на уровне 2023 года.

Также в НБУ обнародовали ряд интересных фактов об обновленной статистике наличного обращения. Среди них:

- В наличном обороте находится 2,6 млрд банкнот на общую сумму 814,3 млрд гривен, а также 14,8 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 7,96 млрд гривен.

- На одного жителя Украины на начало этого года приходилось: 63 банкноты и 186 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2024 - 66 и 177 шт. соответственно).

Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, монет – номиналом 10 копеек (27,3% и 27,8% от общего количества в обращении соответственно). Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 гривен, а монет – номиналом 10 гривен (4,4% и 1,8% от общего количества в обращении соответственно).

НБУ добавил, что динамика объемов монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста в 2024 году приходится на монеты номиналом в 5 и 10 гривен. Их количество в обращении выросло на 27% и 33% по сравнению с началом 2024 года.

Такая тенденция объясняется тем, что НБУ осуществляет постепенное изъятие из обращения банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен, заменяя их соответствующими монетами, способными находиться в обращении значительно дольше.

Больше всего за 2024 год в наличном обращении сократилось количество монет номиналом 25 копеек, их стало меньше на 0,1% по сравнению с началом прошлого года, что обусловлено изъятием этих неплатежных монет из обращения.

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