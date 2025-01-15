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В Минобороны хотят обязать части заказывать то количество продуктов, которое действительно потребляется

19:31, 15 января 2025
Это должно уменьшить расходы бюджетных средств, которые неэффективно используются, а также снизить коррупционные риски.
В Минобороны хотят обязать части заказывать то количество продуктов, которое действительно потребляется
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В Министерстве обороны хотят прийти к тому, чтобы воинские части заказывали то количество продуктов питания, которое действительно потребляется. Сейчас идет работа над подготовкой соответствующих предложений к изменениям в нормативные и регулирующие документы. Об этом рассказал директор ГП «Государственный оператор тыла» Арсен Жумадилов в интервью «Милитарному».

Жумадилов рассказал, что сейчас есть проблема, когда воинские части, особенно пункт постоянной дислокации (ППД), делают заявки на поставку продовольствия, которые рассчитаны на формальное количество личного состава, который у них учитывается, а не для того количества людей, которые действительно питаются в столовой.

«Ситуации заключается в том, что реально питающихся, особенно когда речь идет о ППД, гораздо меньше, чем то, что заказывается. Потому что они заказывают на всех, а дело в том, что многие завтракают дома, ужинают дома…», – сказал директор ГП «Государственный оператор тыла».

По его словам, наибольший спрос на обеды, но даже на обед очень часто военнослужащие выходят из воинской части и едят где-нибудь в другом месте.

При этом он отметил, что нормативная база обязывает воинские части заказывать продукты питания на весь личный состав, которых в ней значится.

«Мы понимаем, что это очень неэффективное использование средств, это продукты питания, которые реально не потребляются», - сказал Арсен Жумадилов.

По его словам, продукты либо выбрасываются, либо куда-то перенаправляются. Эта ситуация также создает благоприятный фон для коррупционных рисков. Поэтому решено было разработать изменения в нормативные и регулятивные документы.

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военные Минобороны

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