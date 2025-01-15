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У Міноборони хочуть зобов'язати частини замовляли ту кількість продуктів, яка справді споживається

19:31, 15 січня 2025
Це має зменшити витрати бюджетних коштів, які неефективно використовують, а також знизити корупційні ризики.
У Міноборони хочуть зобов'язати частини замовляли ту кількість продуктів, яка справді споживається
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У Міністерстві оборони хочуть прийти до того, щоб військові частини замовляли ту кількість продуктів харчування, яка дійсно споживається. Зараз триває робота над підготовкою відповідних пропозицій до змін у нормативні та регулюючі документи. Про це розповів директор ДП «Державний оператор тилу» Арсен Жумаділов в інтерв’ю «Мілітарному».

Жумаділов розповів, що наразі є проблема, коли військові частини, особливо пункт постійної дислокації (ППД), роблять заявки на постачання харчів, які розраховані на формальну кількість особового складу, який у них обліковується, а не для тієї кількості людей, які справді харчуються у їдальні.

«Ситуації полягає у тому, що тих, хто реально харчується, особливо коли йдеться про ППД, набагато менше, ніж те що замовляється. Бо вони замовляють на всіх, а річ у тім, що багато людей снідають вдома, вечеряють вдома…», – сказав директор ДП «Державний оператор тилу».

За його словами, найбільший попит на обіди, але навіть на обід дуже часто військовослужбовці виходять із військової частини та їдять деінде.

При цьому він зазначив, що наразі нормативна база зобов’язує військові частини замовляти продукти харчування на весь особовий склад, яких у ній значиться.

«Ми розуміємо, що це дуже неефективне використання коштів, це продукти харчування, які реально не споживаються», – сказав Арсен Жумаділов.

За його словами, продукти або викидаються, або кудись перенаправляються. Ця ситуація також створює сприятливе тло, для корупційних ризиків. Тому було вирішено розробити зміни у нормативні та регулятивні документи.

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військові Міноборони

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