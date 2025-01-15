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Кто имеет право на одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка

22:54, 15 января 2025
Единовременный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней предоставляется не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка.
Кто имеет право на одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка
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Государственная служба по вопросам труда разъяснила, кто имеет право на единовременный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка.

Единовременный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней (без учета праздничных и нерабочих дней) предоставляется не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка таким работникам:

1) мужу, жена которого родила ребенка;

2) отцу ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, при условии, что они совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности;

3) бабушке или деду, или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, которые фактически осуществляют уход за ребенком, мать или отец которой является одинокой матерью (одиноким отцом).

Отпуск при рождении ребенка предоставляется только одному из указанных лиц.

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