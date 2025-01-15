В Ровенской области будут судить злоумышленников, которые помогли выехать за границу 43 военнообязанным

Противоправный бизнес организовал предприниматель, оказывающий услуги по международным перевозкам.

В Ровенской области будут судить участников организованной группы, которые наладили канал побега мужчин и помогли выехать за границу 43 военнообязанным. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

Установлено, что противоправный бизнес организовал житель Ровенского района, предприниматель, предоставляющий услуги по международным перевозкам и доступ к системе «Шлях». К группировке он приобщил еще троих сообщников.

«Организатор руководил группой и координировал действия участников, вносил в систему данные клиентов, оформлял фиктивные договоры об их трудоустройстве, проводил консультации и при необходимости сопровождал водителей во время выезда, а также разделял прибыль между всеми фигурантами.

Другие участники группировки отвечали за поиск желающих уехать, проведение инструктажей и вывоз мужчин в Польшу в качестве второго водителя», — отметили в прокуратуре.

Преступную деятельность организованной группы разоблачили в феврале прошлого года.

Следствием установлены данные 43 мужчин, незаконно выехавших из Украины через фирму организатора. Таким образом, злоумышленники заработали около миллиона гривен, которые потом легализовали, потратив на собственные нужды.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

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