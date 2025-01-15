Метеорологи объяснили причины появления красного неба над Киевом

В чем причины вечернего покраснения неба над столицей.

Метеорологи рассказали о причинах вечернего покраснения неба над столицей. В частности, такое явление могли наблюдать жители Киева вечером 14 января.

Так, как объяснили в Украинском гидрометеорологическом центре, зимой воздух обычно холоднее и чище из-за меньшего содержания влаги. Благодаря этому красные оттенки становятся ярче, поскольку пыль и водяной пар меньше влияют на рассеяние.

На холоде в атмосфере могут образовываться микроскопические кристаллы льда. Они преломляют и рассеивают солнечный свет, что также увеличивает красные и оранжевые тона.

Холодный воздух имеет более высокую плотность, что влияет на преломление света. Это создает дополнительные условия для усиления красных цветов в закатном небе.

Таким образом, отмечают метеорологи, зимой красное небо на западе выглядит более ярким из-за сочетания более чистой атмосферы, кристаллов льда и физических свойств света.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.