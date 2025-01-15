Метеорологи пояснили причини появи червоного небо над Києвом

В чому причини вечірнього почервоніння неба над столицею.

Метеорологи розповіли про причини вечірнього почервоніння неба над столицею. Зокрема, таке явище могли спостерігати жителі Києва ввечері 14 січня.

Тож, як пояснили в Українському гідрометеорологічному центрі, взимку повітря зазвичай холодніше і чистіше через менший вміст вологи. Завдяки цьому червоні відтінки стають яскравішими, оскільки пил і водяна пара менше впливають на розсіювання.

На морозі в атмосфері можуть утворюватися мікроскопічні кристали льоду. Вони заломлюють та розсіюють сонячне світло, що також посилює червоні та помаранчеві тони.

Холодне повітря має вищу щільність, що впливає на заломлення світла. Це створює додаткові умови для підсилення червоних кольорів у призахідному небі.

Таким чином, зауважують метеорологи, взимку червоне небо на заході виглядає яскравішим через поєднання чистішої атмосфери, кристалів льоду та фізичних властивостей світла.

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