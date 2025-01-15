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Чи може роботодавець відмовити вагітній жінці у працевлаштуванні

22:18, 15 січня 2025
Відмовити у працевлаштуванні можна лише за обґрунтованих причин, які роботодавець зобов’язаний викласти у письмовій формі.
Чи може роботодавець відмовити вагітній жінці у працевлаштуванні
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Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило особливості працевлаштування вагітних жінок, матерів із дітьми до 3 років, одиноких матерів із дітьми до 14 років або дітьми з інвалідністю.

Зокрема, згідно зі статтею 184 Кодексу законів про працю України, заборонено відмовляти цим категоріям жінок у прийнятті на роботу або зменшувати їм заробітну плату з причин, пов’язаних із вагітністю чи наявністю дітей.

Відмовити у працевлаштуванні можна лише за обґрунтованих причин, які роботодавець зобов’язаний викласти у письмовій формі.

Це положення спрямоване на захист прав жінок і забезпечення рівності у трудових відносинах.

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Держпраці вагітність та пологи

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