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На Житомирщині працівник моргу викрав обручку загиблого військового і здав її в ломбард

22:00, 15 січня 2025
За скоєне йому загрожує до п’яти років обмеження волі або до семи років позбавлення волі.
На Житомирщині працівник моргу викрав обручку загиблого військового і здав її в ломбард
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На Житомирщині повідомили про підозру працівнику моргу, який викрив обручку загиблого військовослужбовця. Зловмисник зрізав золоту каблучку з руки захисника під час підготовки до поховання. Про це повідомляє Нацполіція.

«Днями під час церемонії поховання чоловіка-військового дружина помітила зникнення обручки з його руки. Жінка звернулась за допомогою до поліції, адже була впевнена, що перед поміщенням тіла до моргу золота прикраса була на місці», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що до зникнення каблучки причетний працівник моргу, який готував тіло полеглого до поховання. Зловмисник зрізав з пальця захисника золоту прикрасу за допомогою плоскогубців.

Під час оперативних заходів співробітники відділення поліції № 1 (м. Малин) Коростенського райуправління виявили викрадену прикрасу в одному з місцевих ломбардів.

Наразі слідчі оголосили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництво здійснює Малинський відділ Коростенської окружної прокуратури.

Чоловіку загрожує обмеження волі строком до п’яти років або до семи років позбавлення волі.

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