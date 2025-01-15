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На Житомирщине работник морга похитил обручальное кольцо погибшего военного и сдал его в ломбард

22:00, 15 января 2025
Ему грозит до пяти лет ограничения свободы или до семи лет лишения свободы.
На Житомирщине работник морга похитил обручальное кольцо погибшего военного и сдал его в ломбард
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В Житомирской области сообщили о подозрении работнику морга, разоблачившего обручальное кольцо погибшего военнослужащего. Злоумышленник срезал золотое кольцо с руки защитника во время подготовки к погребению. Об этом сообщает Нацполиция.

«На днях во время церемонии похорон мужа-военного супруга заметила исчезновение обручального кольца из его руки. Женщина обратилась за помощью в полицию, ведь была уверена, что перед помещением тела в морг золотое украшение было на месте», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что к исчезновению кольца причастен работник морга, готовивший тело павшего к погребению. Злоумышленник срезал с пальца защитника золотое украшение с помощью плоскогубцев.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники отделения полиции № 1 (г. Малин) Коростенского райуправления обнаружили похищенное украшение в одном из местных ломбардов.

Следователи объявили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством осуществляющего Малинский отдел Коростенской окружной прокуратуры.

Мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или до семи лет лишения свободы.

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