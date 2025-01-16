Укрзализныця запустила шеринг билетов в приложении

Теперь пользователям доступен шеринг билетов между аккаунтами и бонусы за детские билеты.

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Укрзализныця обновила приложение и добавила несколько новых функций. Среди них – шеринг билетов между аккаунтами и возможность персонализации аккаунта.

Шеринг билетов между аккаунтами.

«Создавайте профиль пассажира, для которого приобретаете билет, указав его ФИО и номер телефона (на который зарегистрирован аккаунт). Приобретенный билет автоматически появится в аккаунте пассажира, а обнимашки за путь будут начислены ему», - объясняют в УЗ.

Важно проверить, совпадают ли данные с информацией в аккаунте пассажира — система автоматически проверяет соответствие.

Дополнительная персонализация.

В аккаунте можно указать дату рождения и пол.

Обнимашки за детские билеты.

Родители, путешествующие с детьми, будут получать обнимашки за каждый приобретенный детский билет.

Удобная навигация в программе лояльности «Железные друзья».

Запустили категории, облегчающие поиск предложений. Среди них как традиционные, так и специальные подборки, в частности, детям, досуг, здоровье, бизнес ветеранов, сделано в Украине.

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