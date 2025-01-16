Укрзалізниця запустила шеринг квитків у застосунку

Тепер користувачам доступний шеринг квитків між акаунтами та бонуси за дитячі квитки.

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Укрзалізниця оновила застосунок та додала кілька нових функцій. Серед них – шеринг квитків між акаунтами та можливість персоналізації акаунту.

Шеринг квитків між акаунтами.

«Створюйте профіль пасажира, для якого купуєте квиток, вказавши його ПІБ та номер телефону (на який зареєстрований акаунт). Придбаний квиток автоматично зʼявиться в акаунті пасажира, а обіймашки за подорож будуть нараховані йому», - пояснють в УЗ.

Важливо перевірити, чи збігаються вказані дані з інформацією в акаунті пасажира — система автоматично перевіряє відповідність.

Додаткова персоналізація.

У акаунті можна вказати дату народження та стать.

Обіймашки за дитячі квитки.

Батьки, які подорожують із дітьми, отримуватимуть обіймашки за кожен придбаний дитячий квиток.

Зручна навігація в програмі лояльності «Залізні друзі».

Запустили категорії, які полегшують пошук пропозицій. Серед них як традиційні, так і спеціальні підбірки, зокрема, дітям, дозвілля, здоровʼя, бізнес ветеранів, зроблено в Україні.

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