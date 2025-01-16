Укрзалізниця запустила шеринг квитків у застосунку

Укрзалізниця оновила застосунок та додала кілька нових функцій. Серед них – шеринг квитків між акаунтами та можливість персоналізації акаунту.
«Створюйте профіль пасажира, для якого купуєте квиток, вказавши його ПІБ та номер телефону (на який зареєстрований акаунт). Придбаний квиток автоматично зʼявиться в акаунті пасажира, а обіймашки за подорож будуть нараховані йому», - пояснють в УЗ.
Важливо перевірити, чи збігаються вказані дані з інформацією в акаунті пасажира — система автоматично перевіряє відповідність.
У акаунті можна вказати дату народження та стать.
Батьки, які подорожують із дітьми, отримуватимуть обіймашки за кожен придбаний дитячий квиток.
Запустили категорії, які полегшують пошук пропозицій. Серед них як традиційні, так і спеціальні підбірки, зокрема, дітям, дозвілля, здоровʼя, бізнес ветеранів, зроблено в Україні.
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