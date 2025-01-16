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Укрзалізниця запустила шеринг квитків у застосунку

09:23, 16 січня 2025
Тепер користувачам доступний шеринг квитків між акаунтами та бонуси за дитячі квитки.
Укрзалізниця запустила шеринг квитків у застосунку
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Укрзалізниця оновила застосунок та додала кілька нових функцій. Серед них – шеринг квитків між акаунтами та можливість персоналізації акаунту.

  • Шеринг квитків між акаунтами.

«Створюйте профіль пасажира, для якого купуєте квиток, вказавши його ПІБ та номер телефону (на який зареєстрований акаунт). Придбаний квиток автоматично зʼявиться в акаунті пасажира, а обіймашки за подорож будуть нараховані йому», - пояснють в УЗ.

Важливо перевірити, чи збігаються вказані дані з інформацією в акаунті пасажира — система автоматично перевіряє відповідність.

  • Додаткова персоналізація.

У акаунті можна вказати дату народження та стать.

  • Обіймашки за дитячі квитки.

Батьки, які подорожують із дітьми, отримуватимуть обіймашки за кожен придбаний дитячий квиток.

  • Зручна навігація в програмі лояльності «Залізні друзі».

Запустили категорії, які полегшують пошук пропозицій. Серед них як традиційні, так і спеціальні підбірки, зокрема, дітям, дозвілля, здоровʼя, бізнес ветеранів, зроблено в Україні.

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