Україна повернула додому 25 полонених — військових та цивільних, фото

З російського полону в Україну повернулися 25 людей — серед них як військові, так і цивільні. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.
Серед них – захисники «Азовсталі» та Маріуполя, Харківщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини. «Хлопці мають важкі поранення та хвороби. Кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу», – додав він.
Це перший обмін полоненими у 2025 році.
«Дякую команді, яка шукає наших людей та організовує цю важливу роботу. Дякуємо Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння, щоб сьогоднішня подія стала можливою», — наголосив Президент.
Омбудсмен Дмитро Лубінець додав, що повернулися поранені і тяжкохворі захисники, які дуже довго перебували в полоні.
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