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Суддю Дар’ю Сакун відсторонили від здійснення правосуддя

15:18, 15 січня 2025
Суддю Звенигородського районного суду Черкаської області тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя.
Суддю Дар’ю Сакун відсторонили від здійснення правосуддя
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Суддю Звенигородського районного суду Черкаської області Сакун Дар’ю Ігорівну тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя на підставі рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Про це повідомили у ВРП.

Вказується, що рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до неї дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 15 січня 2025 року.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

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суддя ВРП

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