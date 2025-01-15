Суддю Дар’ю Сакун відсторонили від здійснення правосуддя

Суддю Звенигородського районного суду Черкаської області тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя.

Суддю Звенигородського районного суду Черкаської області Сакун Дар’ю Ігорівну тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя на підставі рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Про це повідомили у ВРП.

Вказується, що рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до неї дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 15 січня 2025 року.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

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