В одному із супермаркетів Івано-Франківська купили пончик із навчальним патроном, фото

Поліцейські продовжують вивчати обставини інциденту.

Фото: Руслан Марцінків

У одному із супермаркетів Івано-Франківська покупці придбали пончик з патроном. Фото поділився мер міста Руслан Марцінків.

За його словами, смаколик купив один із жителів у супермаркеті Франківська. А після виявлення знахідки – фото надіслали меру в особисті повідомлення.

«Чи справжній патрон? Як він потрапив до пончика? Поліція з’ясовує деталі», – зазначив мер.

Марцінків додав, що виробник смаколику не місцевий.

Правоохоронці зʼясували, що набій — навчальний. Про це повідомили у поліції області.

Там вказали, що 15 січня до інспектора освітньої безпеки звернувся класний керівник молодшого класу одного із ліцеїв Івано-Франківська. Зі слів учителя, його учень знайшов набій у пончику. Смаколик напередодні придбала бабуся в одному із супермаркетів.

Поліцейські продовжують вивчати обставини інциденту.