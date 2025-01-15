«Медіа та власники публічних сторінок зобов’язані швидко видаляти коментарі читачів, що можуть мати характер наклепу, аби не отримати судовий позов чи повістку на допит до слідчого» – роз’яснення ІМІ

В Інституті масової інформації роз’яснили, для чого потрібні зміни про видалення засобами масової інформації коментарів читачів.

Інститут масової інформації (ІМІ) дав роз’яснення стосовно змін до закону про медіа, за яким онлайн-медіа повинні будуть видаляти негативні коментарі стосовно посадовців протягом 3 днів з дня отримання ухвали суду про відкриття провадження, аби уникнути відповідальності.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 14 січня Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 11321, ініціатором якого виступив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Юрчишин, за яким додали також і отримання медіа ухвали суду про відкриття провадження як початкову точку відліку часу у 3 дні на видалення коментаря читача. Слід підкреслити, що ухвала про відкриття провадження – це не рішення суду по суті вимог, яким встановлена недостовірність інформації, опублікованою у коментарях читачем, а лише початок розгляду. Також слід нагадати, що будь-яка негативна інформація про особу (наприклад, інформація, що певна особа є корупціонером) вважається недостовірною, доки не доведено протилежне.

Як пояснили в Інституті масової інформації, медіа та власники публічних сторінок і зараз «зобов’язані швидко видаляти коментарі читачів, що можуть ображати людей, мати характер наклепу чи самі по собі порушувати закон, аби не отримати судовий позов чи повістку на допит до слідчого».

«Водночас за умови своєчасної модерації коментарів, медіа та власники публічних сторінок знімають з себе відповідальність за такі коментарі» – додали в ІМІ.

В ІМІ підкреслили, що ця стаття та законопроєкт лише «деталізують виняток з вже наявного обов’язку фільтрувати та модерувати контент медіа, до якого, по суті, відносяться і коментарі читачів, аби не допустити порушень закону чи образ честі і гідності осіб».

«Законопроєкт додає, що триденний термін для видалення коментарів, протягом якого медіа звільняється від відповідальності, і який визначений в Законі України «Про медіа», починається не тільки після отримання скарги чи припису від Нацради. Тепер цей термін також може починатися з моменту отримання ухвали суду про відкриття провадження», зауважили в ІМІ.

Разом з тим, по-перше, виникає питання, який штат має тримати медіа, аби відслідковувати усі коментарі усіх читачів в усіх соціальних мережах і перевіряти їх зміст на достовірність.

По-друге, якщо читач буде стверджувати про корупцію певного посадовця, чи має в такому разі онлайн-медіа проводити окреме журналістське розслідування стосовно цих даних, чи просто повинно «автоматом» видаляти усі подібні коментарі, аби уникнути відповідальності.

І якщо таке медіа буде видаляти усі коментарі з негативом, аби «підстрахуватися» від покарання і судової тяганини, про яку свободу слова в такому разі може йтися.

Нагадаємо, що, за словами Ярослава Юрчишина, адвокацією цих змін займався Інститут масової інформації та грантові організації за підтримки іноземних партнерів України.

Ці ж організації раніше ініціювали процес, внаслідок якого пропонується заборонити в Україні Telegram.

Автор: Наталя Мамченко

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