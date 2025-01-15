Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

ЗМІ не каратимуть за негативні коментарі читачів щодо посадовців під новинами, якщо ті видалятимуть їх протягом 3 днів — прийнято закон

08:05, 15 січня 2025
Відповідно до закону медіа повинно буде видалити коментарі читачів зі звинуваченнями посадовців впродовж 3 робочих днів з моменту отримання скарги чи припису Нацради або ухвали про відкриття відповідного провадження судом.
ЗМІ не каратимуть за негативні коментарі читачів щодо посадовців під новинами, якщо ті видалятимуть їх протягом 3 днів — прийнято закон
Фото: депутат Ярослав Юрчишин
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Онлайн-медіа звільнятимуть від відповідальності за негативні коментарі читачів, якщо вони видалять їх протягом 3 днів з моменту отримання ухвали суду або скарги чи припису Нацради. Відповідний законопроект 11321, ініціатором якого виступив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, 14 січня прийняла Верховна Рада.

Так, уточнено норму статті 117 Закону «Про медіа». У ній встановлено, що суб’єкти у сфері онлайн-медіа звільняються від відповідальності за поширення недостовірної інформації, а також інформації, заборона поширення якої передбачена статтями 36, 42 та 119 цього Закону, якщо така інформація була поширена користувачами у розділах для коментування чи розміщення користувацьких публікацій на веб-сайті чи веб-сторінці такого медіа, за умови що суб’єкт у сфері онлайн-медіа обмежив доступ до такої інформації впродовж 3 робочих днів з моменту отримання відповідної скарги чи припису Національної ради або ухвали про відкриття відповідного провадження судом.

Отже, до чинної редакції ч. 4 ст. 117 додається норма про те, що медіа повинно видалити коментарі протягом 3 днів з дня отримання ухвали суду.

Як випливає з судових рішень, значна кількість посадовців називає недостовірною інформацію, яка містить стосовно них негативний характер.

При цьому, як раніше писала «Судово-юридична газета», Велика Палата Верховного Суду при розгляді справи №905/902/20 наголосила, що негативна інформація, поширена про особу, вважається недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не доведе протилежного (презумпція добропорядності).

Як зазначила ВП ВС, негативною слід вважати інформацію, в якій стверджується про порушення особою, зокрема, норм чинного законодавства, вчинення будь-яких інших дій (наприклад, порушення принципів моралі, загальновизнаних правил співжиття, неетична поведінка в особистому, суспільному чи політичному житті тощо) і яка, на думку позивача, порушує його право на повагу до гідності, честі чи ділової репутації (ч. 3 статті 277 ЦК).

Отже, виникає питання, чи повинно буде онлайн-медіа видаляти будь-які коментарі читачів, в яких буде стверджуватися про корупцію чи інші негативні характеристики, до прикладу, посадовців.

Також відповідно до внесених законопроектом Ярослава Юрчишина змін медіа будуть звільняти від відповідальності, якщо вони дали слова спікера-посадовця не лише дослівно, але у й «переказі без спотворення суті».

Наразі медіа звільняються від ризику виплачувати кошти за рішенням суду у випадку, якщо таке відтворення є дослівним.

Загалом, як писала «Судово-юридична газета», даним законопроектом вимоги стосовно інформації, яку мають право поширювати працівники медіа, що мають трудові відносини зі своїм ЗМІ, поширили на журналістів, які працюють з медіа за цивільними договорами як ФОП. Так, внесені зміни до статті 117 Закону «Про медіа», яка регулює можливість звільнення від відповідальності журналістів.

А саме, суб’єкти у сфері медіа та їх працівники, а також тепер і журналісти, які виконують роботу за цивільно-правовим договором для медіа будуть нести відповідальність за поширення інформації, забороненої цим Законом, а також інформації, що не відповідає дійсності, порушує права і законні інтереси особи, за умов, якщо ця інформація:

  • не є дослівним або у переказі без спотворення суті відтворенням матеріалів, опублікованих іншим зареєстрованим медіа, або точним за змістом відтворенням оригінальних матеріалів іноземного медіа з посиланням на них;
  • не була отримана у відповідь на запит на інформацію, поданий відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації», або у відповідь на звернення, подане відповідно до Закону «Про звернення громадян»;
  • не містилася в офіційних повідомленнях або одержана від державних органів, органів місцевого самоврядування (в тому числі іноземних) у письмовій формі, в тому числі була оприлюднена на їхніх веб-сайтах та сторінках на платформах спільного доступу до інформації;
  • не є дослівним або у переказі без спотворення суті відтворенням публічних виступів чи повідомлень юридичних осіб, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, народних депутатів України, кандидатів на виборні посади;
  • не поширювалася без попереднього запису та містилася у виступах осіб, які не є працівниками відповідного суб’єкта у сфері медіа, якщо працівники такого суб’єкта вжили заходів щодо припинення порушення.

Також цим законом буде врегульовано проведення відеоконференцій комітетами, які будуть проводитися за умови згоди більшості від складу комітету.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України закон ЗМІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЗМІ не каратимуть за негативні коментарі читачів щодо посадовців під новинами, якщо ті видалятимуть їх протягом 3 днів — прийнято закон

Відповідно до закону медіа повинно буде видалити коментарі читачів зі звинуваченнями посадовців впродовж 3 робочих днів з моменту отримання скарги чи припису Нацради або ухвали про відкриття відповідного провадження судом.

За порушення чи умисний обхід санкцій будуть карати позбавленням волі до 10 років — Володимир Зеленський зареєстрував законопроект

Зміни до закону про санкції передбачають зокрема таку форму обходу санкцій, як набуття заблокованих активів або вчинення дій щодо їх переміщення, перетворення, приховування чи маскування.

Результати IQ-тесту в апеляційні суди з кримінальної спеціалізації – день третій

Більшість кандидатів склали тестування на когнітивні здібності вдало.

Критично важливі підприємства зможуть перебронювати працівників з 22 січня через Дію – Кабмін

Перебронювання працівників через Дію відтепер можливе без 72-годинного очікування — Мінекономіки.

Комітети Ради будуть транслювати відкриті засідання за умови згоди депутатів і розміщувати відеозаписи засідань – прийнято закон

Закон передбачає, що відеозапис відкритого засідання комітету буде розміщуватися не пізніше ніж протягом 24 годин з часу завершення засідання, але відеозапис закритого засідання комітету не оприлюднюється.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юлія Харченко
    Юлія Харченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Галайко
    Наталія Галайко
    суддя Залізничного районного суду м. Львова