ЗМІ не каратимуть за негативні коментарі читачів щодо посадовців під новинами, якщо ті видалятимуть їх протягом 3 днів — прийнято закон

Відповідно до закону медіа повинно буде видалити коментарі читачів зі звинуваченнями посадовців впродовж 3 робочих днів з моменту отримання скарги чи припису Нацради або ухвали про відкриття відповідного провадження судом.

Фото: депутат Ярослав Юрчишин

Онлайн-медіа звільнятимуть від відповідальності за негативні коментарі читачів, якщо вони видалять їх протягом 3 днів з моменту отримання ухвали суду або скарги чи припису Нацради. Відповідний законопроект 11321, ініціатором якого виступив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, 14 січня прийняла Верховна Рада.

Так, уточнено норму статті 117 Закону «Про медіа». У ній встановлено, що суб’єкти у сфері онлайн-медіа звільняються від відповідальності за поширення недостовірної інформації, а також інформації, заборона поширення якої передбачена статтями 36, 42 та 119 цього Закону, якщо така інформація була поширена користувачами у розділах для коментування чи розміщення користувацьких публікацій на веб-сайті чи веб-сторінці такого медіа, за умови що суб’єкт у сфері онлайн-медіа обмежив доступ до такої інформації впродовж 3 робочих днів з моменту отримання відповідної скарги чи припису Національної ради або ухвали про відкриття відповідного провадження судом.

Отже, до чинної редакції ч. 4 ст. 117 додається норма про те, що медіа повинно видалити коментарі протягом 3 днів з дня отримання ухвали суду.

Як випливає з судових рішень, значна кількість посадовців називає недостовірною інформацію, яка містить стосовно них негативний характер.

При цьому, як раніше писала «Судово-юридична газета», Велика Палата Верховного Суду при розгляді справи №905/902/20 наголосила, що негативна інформація, поширена про особу, вважається недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не доведе протилежного (презумпція добропорядності).

Як зазначила ВП ВС, негативною слід вважати інформацію, в якій стверджується про порушення особою, зокрема, норм чинного законодавства, вчинення будь-яких інших дій (наприклад, порушення принципів моралі, загальновизнаних правил співжиття, неетична поведінка в особистому, суспільному чи політичному житті тощо) і яка, на думку позивача, порушує його право на повагу до гідності, честі чи ділової репутації (ч. 3 статті 277 ЦК).

Отже, виникає питання, чи повинно буде онлайн-медіа видаляти будь-які коментарі читачів, в яких буде стверджуватися про корупцію чи інші негативні характеристики, до прикладу, посадовців.

Також відповідно до внесених законопроектом Ярослава Юрчишина змін медіа будуть звільняти від відповідальності, якщо вони дали слова спікера-посадовця не лише дослівно, але у й «переказі без спотворення суті».

Наразі медіа звільняються від ризику виплачувати кошти за рішенням суду у випадку, якщо таке відтворення є дослівним.

Загалом, як писала «Судово-юридична газета», даним законопроектом вимоги стосовно інформації, яку мають право поширювати працівники медіа, що мають трудові відносини зі своїм ЗМІ, поширили на журналістів, які працюють з медіа за цивільними договорами як ФОП. Так, внесені зміни до статті 117 Закону «Про медіа», яка регулює можливість звільнення від відповідальності журналістів.

А саме, суб’єкти у сфері медіа та їх працівники, а також тепер і журналісти, які виконують роботу за цивільно-правовим договором для медіа будуть нести відповідальність за поширення інформації, забороненої цим Законом, а також інформації, що не відповідає дійсності, порушує права і законні інтереси особи, за умов, якщо ця інформація:

не є дослівним або у переказі без спотворення суті відтворенням матеріалів, опублікованих іншим зареєстрованим медіа, або точним за змістом відтворенням оригінальних матеріалів іноземного медіа з посиланням на них;

не була отримана у відповідь на запит на інформацію, поданий відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації», або у відповідь на звернення, подане відповідно до Закону «Про звернення громадян»;

не містилася в офіційних повідомленнях або одержана від державних органів, органів місцевого самоврядування (в тому числі іноземних) у письмовій формі, в тому числі була оприлюднена на їхніх веб-сайтах та сторінках на платформах спільного доступу до інформації;

не є дослівним або у переказі без спотворення суті відтворенням публічних виступів чи повідомлень юридичних осіб, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, народних депутатів України, кандидатів на виборні посади;

не поширювалася без попереднього запису та містилася у виступах осіб, які не є працівниками відповідного суб’єкта у сфері медіа, якщо працівники такого суб’єкта вжили заходів щодо припинення порушення.

Також цим законом буде врегульовано проведення відеоконференцій комітетами, які будуть проводитися за умови згоди більшості від складу комітету.

Автор: Наталя Мамченко

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