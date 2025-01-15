ЗМІ не каратимуть за негативні коментарі читачів щодо посадовців під новинами, якщо ті видалятимуть їх протягом 3 днів — прийнято закон

Онлайн-медіа звільнятимуть від відповідальності за негативні коментарі читачів, якщо вони видалять їх протягом 3 днів з моменту отримання ухвали суду або скарги чи припису Нацради. Відповідний законопроект 11321, ініціатором якого виступив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, 14 січня прийняла Верховна Рада.
Так, уточнено норму статті 117 Закону «Про медіа». У ній встановлено, що суб’єкти у сфері онлайн-медіа звільняються від відповідальності за поширення недостовірної інформації, а також інформації, заборона поширення якої передбачена статтями 36, 42 та 119 цього Закону, якщо така інформація була поширена користувачами у розділах для коментування чи розміщення користувацьких публікацій на веб-сайті чи веб-сторінці такого медіа, за умови що суб’єкт у сфері онлайн-медіа обмежив доступ до такої інформації впродовж 3 робочих днів з моменту отримання відповідної скарги чи припису Національної ради або ухвали про відкриття відповідного провадження судом.
Отже, до чинної редакції ч. 4 ст. 117 додається норма про те, що медіа повинно видалити коментарі протягом 3 днів з дня отримання ухвали суду.
Як випливає з судових рішень, значна кількість посадовців називає недостовірною інформацію, яка містить стосовно них негативний характер.
При цьому, як раніше писала «Судово-юридична газета», Велика Палата Верховного Суду при розгляді справи №905/902/20 наголосила, що негативна інформація, поширена про особу, вважається недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не доведе протилежного (презумпція добропорядності).
Як зазначила ВП ВС, негативною слід вважати інформацію, в якій стверджується про порушення особою, зокрема, норм чинного законодавства, вчинення будь-яких інших дій (наприклад, порушення принципів моралі, загальновизнаних правил співжиття, неетична поведінка в особистому, суспільному чи політичному житті тощо) і яка, на думку позивача, порушує його право на повагу до гідності, честі чи ділової репутації (ч. 3 статті 277 ЦК).
Отже, виникає питання, чи повинно буде онлайн-медіа видаляти будь-які коментарі читачів, в яких буде стверджуватися про корупцію чи інші негативні характеристики, до прикладу, посадовців.
Також відповідно до внесених законопроектом Ярослава Юрчишина змін медіа будуть звільняти від відповідальності, якщо вони дали слова спікера-посадовця не лише дослівно, але у й «переказі без спотворення суті».
Наразі медіа звільняються від ризику виплачувати кошти за рішенням суду у випадку, якщо таке відтворення є дослівним.
Загалом, як писала «Судово-юридична газета», даним законопроектом вимоги стосовно інформації, яку мають право поширювати працівники медіа, що мають трудові відносини зі своїм ЗМІ, поширили на журналістів, які працюють з медіа за цивільними договорами як ФОП. Так, внесені зміни до статті 117 Закону «Про медіа», яка регулює можливість звільнення від відповідальності журналістів.
А саме, суб’єкти у сфері медіа та їх працівники, а також тепер і журналісти, які виконують роботу за цивільно-правовим договором для медіа будуть нести відповідальність за поширення інформації, забороненої цим Законом, а також інформації, що не відповідає дійсності, порушує права і законні інтереси особи, за умов, якщо ця інформація:
Також цим законом буде врегульовано проведення відеоконференцій комітетами, які будуть проводитися за умови згоди більшості від складу комітету.
Автор: Наталя Мамченко
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.